Após quase 40 anos, grupo ABBA está de volta

Bloodpop, produtor de Lady Gaga, confirmou, por meio das redes sociais, que a cantora norte-americana fará uma parceria com Pabllo Vittar. As artistas se unem na faixa "Fun Tonight" no álbum de remixes de "Chromatica". A previsão é que o novo projeto seja lançado até o fim do verão norte-americano.

O álbum tem a proposta de unir vozes do mundo todo. Estariam no projeto artistas como Grimes, Arca, Charli XCX, A. G. Cook, Plastic Doll Lil Texas, Mood Killer e Chester Lockhart, Rima Sawayama, Doss e Enigma Shygirl.

Lançado no ano passado, “Chromatica” é a maior estreia da história do Spotify Brasil, com quase 8 milhões de reproduções em seu lançamento. Antes o recorde pertencia ao disco “Kisses”, de Anitta, com pouco mais de 4 milhões de execuções em sua estreia no País.

Projetos em andamento

Lady Gaga também está trabalhando no álbum de jazz “Love For Sale”, parceria com Tony Bennett, com data de lançamento para 1º de outubro. O disco homenageará o cantor e compositor de jazz Cole Porter (1891 - 1964). O single “I Get A Kick Out Of You”, lançado originalmente em 1934 e regravado por vozes como Billie Holiday e Frank Sinatra, já está disponível.

Além da música, Mother Monster também tem trabalhos no audiovisual. A artista voltará ao cinema no filme "House of Gucci", sobre o drama familiar por trás da marca de luxo. A estreia está prevista para novembro deste ano. No longa, Gaga interpreta Patrizia Reggiani, esposa de Maurizio Gucci, responsável por encomendar a morte do empresário.



