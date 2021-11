Novo álbum de Adele pode bater recorde de vendas de vinil

“Adele” e “recorde” na mesma frase já se tornaram uma combinação comum. Agora, a cantora britânica está prestes a estabelecer uma nova marca para sua carreira de sucessos. O seu próximo álbum, “30”, deve bater o recorde histórico de vendas em vinil. Segundo fontes ligadas à revista Variety, a gravadora da artista, Sony Music, encomendou mais de 500 mil unidades de vinil do novo disco para estoque.

Pronto para o lançamento dia 19 de novembro, o quinto álbum de estúdio da cantora estará disponível nas plataformas digitais e também para compra em CD e vinil no mesmo dia. A iniciativa é inédita. A revista Variety prevê que o “30” zere os estoques de vinil já na primeira semana, se tornando a melhor semana de estreia desde 1991 nos Estados Unidos.

Ainda de acordo com a Variety, as vendas de vinil em solo estadunidense têm desfrutado de um aumento significativo desde 2006. No ano passado, o número de vinis vendidos chegou a superar o número de CDs vendidos, algo que não acontecia desde 1986. Adele, dona de 15 prêmios Grammy, estaria agora também prestes a estabelecer novos parâmetros para a indústria de vinis.

Um álbum sobre divórcio

Durante uma live no Instagram, no último dia 9 de Outubro, um fã perguntou a Adele sobre o que trataria seu novo álbum de estúdio, “30”, ao que a cantora respondeu: “Divórcio, baby, divórcio!”. A diva britânica concluiu seu divórcio com seu ex-produtor Simon Konecki em março deste ano. Os dois estavam separados há dois anos. Adele contou em uma entrevista concedida à Vogue que a relação estava infeliz.

Adele conta que teve altos e baixos enquanto explicava para o seu filho Angelo o que estava acontecendo. "Meu filho tem muitas perguntas. Perguntas realmente boas, perguntas realmente inocentes, para as quais não tenho respostas", como "por que vocês não podem morar juntos?", explica a cantora.

O tão aguardado retorno de Adele Promete ser triunfal tem deixado não só os fãs ansiosos mas também toda a indústria musical. A cantora brincou recentemente sobre concorrência com Ed Sheeran que também lança um álbum próximo ao dela. Ela mencionou aos risos que Sheeran quem devia se desesperar por lançar seu álbum próximo ao lançamento do “30”. No final, ela disse que ama Sheeran.

A era “30” de Adele já começou quebrando o recorde de melhor estreia global no Spotify com o single “Easy On Me” e promete estabelecer novas marcas na indústria com o lançamento do quarto álbum de estúdio da cantora no dia 19 de novembro.

