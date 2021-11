Netflix Games: Estúdio brasileiro produz jogo baseado no longa 'Kate'

O jogo "Kate: Colleteral Damage" foi baseado no filme "Kate", onde uma assassina tem 24 horas para se vingar, após ser envenenada

Após anunciar o novo recurso para jogos, o "Netflix Games", a plataforma de streaming Netflix divulgou que terá produção brasileira no meio. O jogo "Kate: Collateral Damage" foi desenvolvido por um estúdio amazonense e é baseado em uma das produções originais do streaming, "Kate", onde uma assassina é envenenada e tem 24 horas para descobrir o responsável e se vingar.

O Ludic Studios foi fundado em 2015 na cidade de Manaus. A empresa ganhou reconhecimento após lançar em 2018 o jogo "Akane". Segundo o produtor do estúdio, Joel Hamon, 150 mil cópias foram vendidas ao redor do mundo, para PC e Switch. A maioria das vendas foram nos Estados Unidos e Japão.

Sobre o assunto Superman bissexual: artistas da HQ recebem proteção policial após ameaças

Para proteger voz, João Gomes é proibido de tomar café

Diretor de "Duna" cogita gravar continuação nos Lençóis Maranhenses

Escola de Gastronomia Social oferta 235 vagas em novembro

Em clima de Pré-Carnaval, Silva e Duda Beat se apresentam em Fortaleza

Amazon Prime Video anuncia série ambientada no Ceará

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Akane" é um jogo de sobrevivência, onde o jogador precisa lutar contra bandidos da Yakuza nas ruas chuvosas e cheias de neon de Tóquio. O sucesso mundial do jogo chamou a atenção de um produtor da Netflix, que entrou em contato com o estúdio para produzir um game semelhante, mas baseado na produção original da plataforma.

"Kate: Collateral Damage" foi lançado na semana passada e está disponível somente na Steam, mas o produtor da Ludic Studios disse que tem conversando com o streaming sobre a possibilidade do jogo fazer parte do catálogo dentro da plataforma.

Tenha acesso a todos os colunistas. Assine O POVO+ clicando aqui

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker.

Tags