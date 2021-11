Escola de Gastronomia Social oferta 235 vagas em novembro

Toda a programação de atividades formativas é gratuita. As vagas estão disponíveis em dois ciclos de inscrições no site da Escola

A Escola de Gastronomia Social Ivens Dias Branco oferta 235 vagas em seis cursos no mês de novembro. As inscrições para o processo seletivo são feitas no site www.gastronomiasocial.org.br, nos dias 3 e 4 (ciclo 1) e 16 e 17 (ciclo 2).

A escola tem formações com foco em panificação, confeitaria e cozinha brasileira. Entre os cursos estão “Cozinha Brasileira” (20h), “Formação de Pizzaiolo” (40h), “Básico em Panificação” (30h), “Panetones doces e salgados” (20h).

Neste mês, há opções de cursos nos formatos on-line e presencial. Para participar do processo seletivo é necessário ter idade a partir de 18 anos e Ensino Fundamental completo. Na modalidade on-line, os candidatos também precisam ter disponibilidade e acesso à internet nos horários definidos em edital.



Instituição da Secretaria da Cultura do Ceará (Secult), a escola é gerida pelo Instituto Dragão do Mar (IDM). O centro de formação oferece cursos básicos e profissionalizantes em gastronomia social, panificação e confeitaria, além de mentorias para desenvolvimento de produtos e projetos, por meio do Laboratório de Criação em Cultura Alimentar e Gastronomia Social.

Cursos Básicos da Escola de Gastronomia Social Ivens Dias Branco

Inscrições gratuitas, on-line e por ordem de inscrição no site

Ciclo 1 – dias 3 e 4 de novembro | Ciclo 2 – dias 16 e 17 de novembro

Edital completo disponível em: https://docs.google.com/document/d/1npMlN3tmxrgxldqG-0R5tTnGTzQcFaeP/

Instagram: @escolagastronomiasocial. Mais informações: (85) 3248-8091.