Diretor de "Duna" cogita gravar continuação nos Lençóis Maranhenses

O filme "Duna", de Denis Villeneuve, é um dos principais assuntos do cinema atualmente. Com Timothée Chalamet, Zendaya, Jason Momoa e outros nomes de peso no elenco, o longa lidera as bilheterias nos Estados Unidos e está em segundo lugar no Brasil. A continuação já foi confirmada e em entrevista ao Fantástico da TV Globo, o diretor cogitou a possibilidade de gravar a sequência nos Lençóis Maranhenses.

Baseado no livro de Frank Herbert, o enredo se passa em um gigantesco deserto. Para as gravações, Villeneuve fez questão de usar locais reais, como Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, e Wadi Rum, na Jordânia. "Por que não gravou 'Duna' nos Lençóis Maranhenses?", questionou o repórter da TV Globo. "Vou considerar isso como um convite", respondeu o diretor.

Ele revelou que pretende seguir a mesma técnica, de usar lugares reais, no segundo filme e deixou claro seu desejo de explorar outros cenários ao redor do mundo. O ator Josh Brolin, que deu vida a Thanos na franquia "Vingadores", comparou a experiência de gravar nas duas produções. “Em 'Vingadores', é tudo na imaginação”, explicou. “É como atuar em um teatro barato sem cenário”. Para Brolin, gravar "Duna" em locais reais o ajudou a construir melhor seu personagem.

O segundo filme deve estrear em outubro de 2023 e o diretor acredita que as filmagens começarão a partir do segundo semestre de 2022. A personagem de Zendaya, que teve uma participação pequena no primeiro longa, será a protagonista da sequência e Villeneuve já prometeu que o filme terá mais ação.

"Eu precisei fazer a base, o básico do mundo já tá feito. Eu não tenho que explicar mais sobre ele. Então, agora posso me divertir com o cinema (risos). É o que eu posso dizer, o que vai acontecer na parte 2 é a festa cinematográfica. Quero dizer, não é a palavra certa. Desculpe. Digo que será um prazer cinematográfico para mim. Eu penso que posso criar algo muito mais focado na ação cinematográfica e com menos conversa", disse o diretor.

