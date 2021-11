Superman bissexual: artistas da HQ recebem proteção policial após ameaças

Segundo o site TMZ, as sedes da editora DC Comics e do estúdio Hi-Fi também estão sob vigilância após ameaças homofóbicas nas redes sociais. Na história, Jon Kent assume o posto de herói do pai, Clark Kent. Em uma das histórias, ele se envolve romanticamente com um amigo

Os artistas da HQ "Superman: Son of Kal-El", publicação que aborda a bissexualidade de Jon Kent, estão recebendo proteção policial após receberem ameaças por preconceituosos. Na história, Jonathan Kent, filho de Clark Kent e Lois Lane, assumiu o posto de herói do pai e irá se envolver romanticamente com um amigo. Revista estará à venda a partir de novembro deste ano nos Estados Unidos.

Segundo informações do site americano TMZ, viaturas do Departamento Policial de Los Angeles precisaram fazer rondas nas proximidades das residências de profissionais envolvidos na produção da História em Quadrinhos, após receberem ameaças nas redes sociais. Ainda, as sedes da editora DC Comics, em Burbank - município americano no estado da Calinfórnia - e do estúdio Hi-Fi, responsável pela coloração da revista, também estão sob vigilância.

Conforme afirmou o site, as ameaças não geraram nenhum tipo de ação concreta, mas os policiais ainda fazem a proteção por precaução, mesmo com a situação "aparentemente mais calma". A série de quadrinhos, lançada em julho nos EUA, acompanha a vida de Jon Kent, e gerou polêmicas no Brasil após declarações homofóbicas do ex-jogador de vôlei Maurício Souza. "Ah, é só um desenho, não é nada demais. Vai nessa que vai ver onde vamos parar… [SIC]", escreveu Souza na legenda de uma publicação com a foto do beijo do filho de Clark.

No sábado, o atleta da seleção brasileira de vôlei foi demitido do time em que atua, o Minas Tênis Clube, após os comentários homofóbicos feitos pelo jogador. "O Minas Tênis Clube informa que o atleta Maurício Souza não é mais jogador do Clube", disse o clube no Twitter.

Após os comentários na rede social, Maurício cogitou se candidatar em 2022 após receber convites de partidos conservadores e uma vereadora fortalezense querer homenagear Souza.

Porém, desde o seu lançamento, a HQ mostrou além do beijo do filho de Clark: o sucessor do Superman aparece combatendo incêndios florestais causados pela mudança climática, frustrando um tiroteio em um colégio e protestando contra a deportação de refugiados em Metrópolis. A mazagine "Superman: Son of Kal-El" vem fazendo muito sucesso para a DC Comics, ao ponto da empresa precisar encomendar uma segunda tiragem da publicação, após a primeira ser completamente vendida ainda na fase pré-venda.

