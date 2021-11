Em clima de Pré-Carnaval, Silva e Duda Beat se apresentam em Fortaleza

Artistas retornam à capital na programação. Ingressos limitados já estão à venda no site do evento e, presencialmente, na barraca Santa Praia

Conhecidos e queridos pelo público de Fortaleza, Duda Beat e Silva já têm data marcada para retornar à capital cearense. Em janeiro, os dois artistas serão as principais atrações do Bloquinho Goxtoso, na barraca Santa Praia, realizado pela Caixa de Evento.

A abertura do retorno do evento será no dia 8 de janeiro de 2022 e contará com o capixaba Silva. O repertório da apresentação será todo em ritmo de axé, para celebrar a época do Pré-Carnaval. Já Duda Beat se apresenta no dia 15 de janeiro de 2022, trazendo sucessos dos discos "Sinto Muito" e "Te Amo Lá Fora".







Os ingressos serão limitados, uma vez que o evento irá obedecer o quantitativo de pessoas permitido no decreto que estará vigente à época da realização. O segundo lote já está disponível para compra na internet e, presencialmente, no caixa da Santa Praia.

Bloquinho Goxtoso com Silva e Duda Beat

Quando: 8 e 15 de janeiro de 2022

Onde: Santa Praia (av Clóvis Arrais Maia, 3343, Praia do Futuro II)

Quanto: R$ 120 (meia), R$ 130 (ingresso solidário, com doação de 2kg de alimentos na entrada) ou R$ 240 (inteira)

Compras no site ou no caixa da barraca Santa Praia

Mais infos: @caixadeevento



