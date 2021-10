Turma da Mônica pode ganhar personagem LGBTQIA+, diz Mauricio de Sousa

Mauricio de Souza revelou que há possibilidade de a "Turma da Mônica" ganhar um personagem LGTBQIA+. Apesar de não dar detalhes sobre o novo integrante, o cartunista adiantou que já está planejando a novidade com sua equipe.

"Vem vindo aí… Estou esperando um pouquinho que esteja cada vez mais aceita a posição do gay, principalmente. Estamos discutindo isso, sim. Estamos discutindo com os roteiristas, com o Mauro (filho), com o pessoal próximo da gente aí para que haja um personagem positivo. Em todos os sentidos", declarou à BBB News Brasil.

Ainda na entrevista, Mauricio contou que a experiência com o filho, Mauro Sousa, o ajudou a entender mais sobre a comunidade LGBTQIA+. "Eu tenho um filho, bem, que se assume (homossexual) e eu adoro meu filho. Ele cuida de uma parte tão importante [da empresa], que é a de shows e espetáculos. E dá um nó no pessoal que já tem mais idade e mais experiência", explicou.

"Ele se abriu comigo também e nos entendemos muito bem, sempre. Com meus filhos eu me entendo sempre muito bem. Esse caso foi meio diferente mas também foi uma experiência muito interessante e agradável, porque é a porta da vida e da felicidade. Realização também", disse ao relembrar o momento em que o filho revelou que era gay.

