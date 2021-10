Cinema do Dragão: veja os lançamentos de filmes desta semana

O Cinema do Dragão divulgou quatro filmes que entram em cartaz a partir desta quinta-feira, 28 de outubro. Na sala presencial, haverá o lançamento de “Uma História de Família”, dirigido por Werner Herzog.

Na narrativa, Yuchi Ishii é o presidente da “Family Romance”, uma empresa que aluga humanos para substituir as necessidades de seus clientes. Os funcionários passam a atuar como membros da família em ocasiões especiais, amigos durante eventos sociais ou até alguém para reviver memórias do passado.

Em um determinado dia, o dono da companhia recebe o pedido de uma mãe, que quer que ele fique no lugar de seu marido desaparecido. O objetivo da mulher é agradar a filha e restabelecer a ligação com a adolescente.

Na "Sessão Clássicos", o equipamento cultural exibe "A Primeira Noite de um Homem", de Mike Nichols. Na história, Benjamin Braddock volta para casa depois de se formar na faculdade. Ele, porém, está indeciso sobre seu futuro.

Enquanto precisa escolher o que fará pelo restante de sua vida, envolve-se romanticamente com sra. Robinson, uma amiga de seus pais. O problema é que o jovem é obrigado a ter um encontro com a filha dela, Elaine.

Já no Cinema Virtual, há a estreia de “Tremores”, de Jayro Bustamante. Pablo é um homem evangélico, que é casado com uma mulher e tem dois filhos. Ele, porém, começa um relacionamento com outro homem. Sua esposa religiosa recorre à igreja na tentativa de “curar” o marido do pecado.

Outro longa-metragem disponível on-line será “Spacewalker - Rumo ao Desconhecido”, dirigido por de Dmitriy Kiselev. História baseada em fatos reais acompanha os desafios enfrentados pela União Soviética para realizar a primeira caminhada humana no espaço.

O Cinema do Dragão também anunciou que o filme “Marighella”, dirigido por Wagner Moura, estreia na próxima terça-feira, 2 de novembro. Obra conta a história de Carlos Marighella, político e guerrilheiro que foi considerado o “inimigo número 1” da ditadura militar.



