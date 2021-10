Semana Virtual do Circo exibe espetáculos a partir desta quinta, 28

Semana Virtual do Circo exibe três espetáculos circenses entre quinta-feira, 28, e domingo, 31, em formato virtual; atrações são transmitidas em diversos canais do Youtube

Três espetáculos circenses ganham exibição virtual e gratuita de quinta-feira, 28, a domingo, 31. A Semana Virtual do Circo, realizada pela Casa das Poc Produções Criativas, transmitirá as sessões no Youtube.

Uma das atrações é “O virtuosismo de Ícaro” em que o trapezista Elison Fernandes desenvolve truques e mostra suas habilidades de giro no trapézio. O conteúdo terá três sessões no total.

Com quatro exibições, também haverá “Mulher Mágica Sim!”, produzida pela artista Carol Rocha. Ela ocupa o lugar da “Mágica” ao executar truques de ilusionismo, fazendo os espectadores questionarem os limites da realidade e da fantasia.

Já “O Circo Marlyn” será uma apresentação única. O objetivo é fortalecer as memórias do público com o circo, que permaneceu fechado durante quase dois anos por causa da pandemia do coronavírus.

Os espetáculos ganham transmissão nos canais do Youtube da Casa das Poc, da Bruta Flor - Arte e Invenção e da Mercúrio Gestão, Produção e Ações Colaborativas. O projeto teve apoio do VIII Edital das Artes, da Secretaria de Cultura de Fortaleza (Secultfor).

Programação

quinta-feira, 28

19 horas - O Virtuosismo de Ícaro

19 horas - Mulher Mágica Sim!

sexta-feira, 29

19 horas - O Virtuosismo de Ícaro

19 horas - Mulher Mágica Sim!

sábado, 30

19 horas - O Virtuosismo de Ícaro

19 horas - Mulher Mágica Sim!

domingo, 31

19 horas - Mulher Mágica Sim!

20 horas - O Circo Marlyn

Semana Virtual do Circo

Quando: de quinta-feira, 28, a domingo, 31

Onde: nos canais do Youtube da Casa das POC, da Bruta Flor - Arte e Invenção e da Mercúrio Gestão, Produção e Ações Colaborativas

Mais informações: no perfil do Instagram @casadaspocprodutora



