Filha de Alec Baldwin revela ameaças após acidente em set

Através do Instagram, a modelo falou sobre o assunto e ressaltou que as pessoas não conhecem seu pai como ela

A modelo Ireland Baldwin, filha do ator Alec Baldwin, relatou que tem sofrido ameaças nas redes sociais após o acidente envolvendo o pai. Durante as gravações de "Rust", Alec atirou e matou a diretora de fotografia Halyna Hutchins. A arma cenográfica utilizada durante a gravação do longa estava carregada, mas o ator não sabia.

Através do Instagram, Ireland compartilhou uma mensagem em que uma colega de seu pai o elogiava, mas a modelo revelou na legenda que vem sendo atacada desde o acidente. "Em meio aos comentários, emails, mensagens e áudios estúpidos que tenho recebido com ameaças… Esse lindo comentário se destaca. Eu conheço o meu pai e vocês não. Eu te amo, papai", escreveu.

No print divulgado por Ireland, Tracey Nolan falou sobre sua experiência ao trabalhar com Alec nas gravações das dublagens do desenho animado "Thomas e Seus Amigos". “Há um milhão de anos trabalhei no escritório em Toronto da produtora responsável por ‘Thomas e Seus Amigos’. Lidei com algumas celebridades bem idiotas na minha época, mas seu pai não era assim”, relatou.

“Ele só queria ter certeza que tinha leite e cereal no quarto de hotel dele enquanto a filha visitava. Ele era assim. O tempo todo. Sempre vou me lembrar disso”, concluiu.

Além da morte de Halyna, o acidente também resultou em um ferimento no diretor Joel Souza. O longa segue sem previsão de retorno e o caso está sendo investigado pelas autoridades da cidade de Santa Fé, no estado do Novo México, onde o filme estava sendo gravado.

