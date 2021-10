Vila das Artes abre inscrições para curso de dança destinado a crianças

A Vila das Artes abriu seleção para o Curso de Formação Básica em Dança. Com 100 vagas no total, as inscrições estão disponíveis em formato on-line e presencial até dia 10 de dezembro deste ano.

As atividades são gratuitas e têm duração de seis anos. No currículo, há disciplinas sobre dança clássica, abordagens de técnicas contemporâneas e outras temáticas. O objetivo é fornecer ensinamentos teóricos e práticos para o desenvolvimento de produções coreográficas.

Para participar, os inscritos devem ser crianças ou adolescentes na faixa etária de 8 a 13 anos. Quem tiver inscrições validadas passará por um processo seletivo com profissionais da área.

Entre os critérios de avaliação, estarão motivação, criatividade, aptidão física e coordenação motora. As datas e os horários desse processo serão definidos posteriormente.

O resultado preliminar está previsto para sair em 17 de dezembro. Após o período de recurso, a lista final sairá no dia 22 do mesmo mês. As matrículas e o início das aulas estão marcados para 7 de março do próximo ano.

Curso de Formação Básica em Dança

Quando: até dia 10 de dezembro

Inscrições: em formato on-line e presencial

Mais informações: no site e no edital; por telefone: (85) 3252.1444 ou por e-mail: [email protected]



