Com risco de corte de energia, grupo teatral faz campanha financeira

A Companhia Teatral Acontece anunciou uma campanha para arrecadar R$ 2.000, com o objetivo de quitar as dívidas referentes às contas de energia e água do espaço. A equipe informou que a arrecadação tem caráter de urgência e pediu ajuda de alunos, ex-alunos, amigos e entusiastas das arte cênicas. As doações podem ser feitas via Pix (85) 99864-9805.

"Quem nos conhece, conviveu conosco sabe muito bem que não somos de 'chorar nas redes sociais', mas se vimos aqui, é porque já tentamos de tudo. Engolir o orgulho e calçar a chinela da humildade se faz necessário", escreveu a Cia no Instagram. Atualmente o grupo está realizando divulgação de montagem de "Romeu & Julieta"

Sobre o assunto Cinema do Dragão: com "Cabeça de Nêgo", veja estreias de filmes da semana

Vila das Artes segue com inscrições para curso de palhaçaria até quarta, 27

Casacor Ceará abre ao público na próxima terça, 26; veja detalhes e fotos

Série do Chucky: boneco afirma identidade queer do filho e cena repercute

De Brandon Lee a Alec Baldwin: relembre outros acidentes em gravações

Documentário de Carla Camurati analisa história da democracia no Brasil

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Desde o início da pandemia, o grupo passava por dificuldades devido aos lockdowns e impossibilidade de realizar suas atividades. Ficamos completamente parados, sem nada. Tentamos manter o espaço durante esse tempo, mas o dinheiro acabou. o aluguel e as contas foram atrasando e se acumulando. Nossa energia foi cortada, tivemos que pedir dinheiro emprestado para amigos para que a energia fosse ligada", disse Almeida, um dos responsáveis pelo projeto, em entrevista ao O POVO em junho deste ano.

Na época, a Cia estava com aluguéis atrasado e cogitando a possibilidade de devolver o imóvel, mas devido a mobilização dos alunos, que fizeram uma campanha de rifas e doações virtuais, o espaço conseguiu ser mantido por alguns meses. Agora, os responsáveis pedem ajuda da população novamente para que o grupo seja mantido.

Como Ajudar?

Doações: via Pix (85) 99864-9805

Instagram: @ciateatralacontece

Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker.

Tags