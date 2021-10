Vila das Artes segue com inscrições para curso de palhaçaria até quarta, 27

17:29 | Out. 21, 2021

O Curso Profissionalizante de Palhaçarias, promovido pela Vila das Artes, segue com inscrições abertas até quarta-feira, 27 de outubro. Aulas começam no dia 8 de novembro

Está buscando aprofundar seus conhecimentos sobre palhaçaria? A Escola Pública de Circo da Vila das Artes está com inscrições abertas para o Curso Profissionalizante de Palhaçarias até próxima quarta-feira, 27 de outubro.

O público-alvo são artistas circenses ou pessoas interessadas na arte que tenham, no mínimo, 14 anos. As inscrições podem ser realizadas por meio de formulário on-line.

Com carga horária de 328 horas, as aulas estão previstas para começar em 8 de novembro. O curso, que terá 30 vagas, divulgará o resultado da seleção no próximo dia 1º.

Entre os conteúdos ministrados, haverá disciplinas de introdução sobre jogo do palhaço; palhaçaria clássica; gestão e políticas públicas; e noções básicas de produção. O “Curso Profissionalizante de Palhaçarias” será o primeiro de média duração da Vila das Artes.

Curso Profissionalizante de Palhaçarias

Quando: inscrições abertas até 27 de outubro

Onde: por meio de formulário on-line

Mais informações: no e-mail [email protected]



