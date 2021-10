Cinema do Dragão: com "Cabeça de Nêgo", veja estreias de filmes da semana

O Cinema do Dragão traz as estreias dos filmes "Cabeça de Nêgo", "Wackersdorf: Uma Cidade em Perigo" e "Ahok: O Caminho do Poder"

O Cinema do Dragão adiciona três novos filmes em sua programação nesta quinta-feira, 21. Um dos destaques é a estreia presencial do longa-metragem cearense “Cabeça de Nêgo”, dirigido por Déo Cardoso.

A história mostra Saulo, um adolescente que tenta trazer mudanças para sua escola depois de ler um livro dos Panteras Negras, organização urbana e política que surgiu nos EUA, na década de 1960, em prol da luta pelos direitos dos afro-americanos.

Ele, porém, enfrenta conflitos com colegas e professores por causa da tentativa de transformação. Ao reagir a um insulto racista, é expulso da escola, mas decide permanecer no local. Sua imposição gera uma mobilização entre os estudantes.

A obra audiovisual, que conta com produção da Corte Seco Filmes, tem Lucas Limeira, Nicoly Mota, Larissa Goés, Val Perré e Jéssica Ellen no elenco de protagonistas.

Além disso, o diretor do filme apresentará a videoaula “Panorama do Cinema Negro - Breve Histórico”, que ficará disponível no canal do Youtube do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura.

No conteúdo, ele falará sobre a participação das pessoas negras no cinema e no audiovisual a partir de um contexto mundial. Ainda comentará sobre o processo de produção de “Cabeça de Nêgo”, seu primeiro longa-metragem de ficção.

O equipamento cultural também traz estreias virtuais na plataforma “Cinema Virtual”. Um dos títulos será o alemão “Wackersdorf - Uma Cidade em Alerta”, de Oliver Haffner. Na narrativa, um político contraria o governo após perceber que a usina nuclear que pretendem construir na cidade trará muitos danos.

Outro filme será “Ahok - O Caminho do Poder”, dirigido por Putrama Tuta. A história acompanha a trajetória do político Basuki Tijahama Purnama, conhecido como Ahok, desde a infância até se tornar governador de Jacarta, a capital da Indonésia.

Filmes do Cinema do Dragão

Sala presencial

- Cabeça de Nêgo

- Meu Fim, Seu Começo

- Bagdá Vive em Mim

- DNA

- A Última Floresta

Cinema Virtual

- Wackersdorf: Uma Cidade em Perigo

- Ahok: O Caminho do Poder

- A Vida Sem Você

- No Fio da Navalha

Cinema do Dragão

Quando: a partir de quinta-feira, 21 de outubro

Quanto: de R$ 5 a R$19,90

Onde: no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) e no Cinema Virtual

Ingressos: na plataforma do Ingresso.com



