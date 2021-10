De Brandon Lee a Alec Baldwin: relembre outros acidentes em gravações

Na última quarta, 20 de outubro, Ruby Rose usou as redes sociais para denunciar acidentes e até mesmo mortes durante as gravações da série Batwoman. No dia seguinte, 21, foi informado pelas autoridades estadunidenses que um acidente no set de filmagens de "Rust", longa-metragem estrelado por Alec Baldwin ocasionou em uma morte e uma pessoa ferida. Casos como esses já aconteceram anteriormente e levantam debates sobre a segurança nos estúdios de gravações. Relembre:

1. Duro de Matar

A franquia "Duro de Matar" fez de Bruce Willis um dos atores mais conhecidos do gênero de ação, mas quase custou a ele sua audição. No longa de 1988, Bruce gravou uma cena em que atira debaixo de uma mesa e o som extremamente alto do disparo causou danos auditivos permanentes ao ator, perdendo dois terços da audição do ouvido esquerdo.

2. O Corvo

Brandon Lee, filho do famoso artista marcial Bruce Lee, teve sua carreira e vida interrompidas durante as filmagens de "O Corvo" (1994). Em determinada cena, o personagem de Lee recebia um tiro, mas a arma utilizada por Michael Masse estava realmente carregada e o ator foi baleado de verdade. Brandon chegou a ser levado para um hospital, mas não resistiu e morreu.

3. Batman - O Cavaleiro das Trevas

Um dos filmes mais aclamados do Batman, "O Cavaleiro das Trevas" também teve acidente em seu set de gravações. Durante o ensaio de uma cena, o cinegrafista Conway Wickliffe estava dentro de um carro utilizado para as filmagens e acabou colidindo contra uma árvore. O profissional morreu no acidente e o especialista em efeitos especiais do longa, Christopher Corbould, chegou a ser acusado de não garantir a segurança no set, mas foi inocentado por uma corte inglesa em 2011.

4. Harry Potter e as Relíquias da Morte: Parte 1



Quem dera que os acidentes na vida real pudessem ser curados magicamente com em Harry Potter. Nas gravações do penúltimo filme da saga, o dublê de Harry (Daniel Radcliffe), David Holmes, sofreu um acidente durante uma cena de voo. Ele foi jogado em uma parede, caiu no chão e ficou paralisado do pescoço para baixo..

5. Transformers: O Lado Oculto da Lua

Durante as gravações de "Transformers: O Lado Oculto da Lua" (2011), a figurante Gabriela Cedillo ficou gravemente ferida ao ser atingida por um cabo de aço na cabeça. Ela teve o cérebro operado, mas ficou com sequelas permanentes, como o lado esquerdo do corpo paralisado e o fechamento constante de um olho.

6. Os Mercenários 2

Com muitas lutas e explosões, "Os Mercenários 2" acabou tendo acidentes reais. Na cena em que uma explosão desestabiliza um barco, dois dublês acabaram ficando perto demais e foram atingidos. Kun Liu foi morto e Nuo Sun ficou ferido.



7. Truque de Mestre

O filme marcado pelo ilusionismo acabou confundindo até mesmo a equipe durante as gravações. Na cena em que a personagem de Isla Fisher fica presa em um tanque de água, para que um truque de mágica seja realizado, acabou sofrendo uma falha técnica que quase custou a vida da atriz. Por quase três minutos, Isla ficou presa debaixo d'água, e enquanto se debatia, a produção acreditava que não passa de uma atuação. A atriz acabou sendo retirada antes que se afogasse.

8. Resident Evil: O Capítulo Final

A dublê Olivia Jackson ficou gravemente ferida ao colidir com uma moto contra a estrutura de uma grua. Por dois meses, a atriz ficou em coma induzido para se recuperar de um trauma cerebral. O braço de Olivia acabou ficando paralisado e posteriormente foi amputado.

9. Maze Runner: A Cura Mortal

Dylan O'Brien, que interpretou o protagonista dos filmes de "Maze Runner", acabou ferindo o rosto ao filmar uma cena em que pulava de um carro para o outro. A produção do longa precisou ser adiada por várias semanas, até que o ator se recuperasse.

10. Star Wars - O Despertar da Força

Harrison Ford fez parte dos primeiros filmes de Star Wars, produzidos entre a década de 1970 e 1980. Ao retornar para a franquia, em 2015, o ator mal esperava que sofreria um acidente durante as gravações. Em uma das cenas dentro do set de filmagem da Millenium Falcon, uma porta de metal se fechou sobre o ator, que acabou fraturando a perna. Ele precisou passar por uma cirurgia para colocar uma placa no tornozelo e continuou as filmagens com o membro imobilizado. As gravações chegaram a ser paradas por duas semanas e a produtora do filme também foi multada em 1,9 milhão pelo acidente.

11. Missão Impossível 6

Tom Cruise é conhecido por dispensar o uso de dublês, mas a escolha acabou custando caro para o ator durante as gravações de "Missão Impossível 6". Ao pular contra o parapeito de um prédio, Cruise acabou fraturando o tornozelo e as gravações foram adiadas em nove semanas.

12. Deadpool 2

"Deadpool" tem a proposta de ser um filme mais cômico e descontraído, mas durante as gravações do segundo longa, a equipe entrou em luto com a morte da dublê S.J. Harris. Durante as filmagens, ela fazia acrobacias em sua moto, mas acabou perdendo o controle do veículo e foi arremessada contra a fachada de vidro de um prédio, na cidade de Vancouver, Canadá. Ao cair, ela estava sem capacete.

