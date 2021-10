Documentário de Carla Camurati analisa história da democracia no Brasil

Estreia da cineasta Carla Camurati no gênero documental, “8 Presidentes 1 Juramento – A História de Um Tempo Presente” teve o primeiro trailer divulgado. A partir do compromisso declarado por todas as pessoas que ocuparam a presidência do Brasil nos últimos 35 anos, o longa traça uma revisão de momentos da trajetória democrática do País.

Diretora do longa que marcou a retomada do cinema brasileiro após o desmonte promovido por Fernando Collor - "Carlota Joaquina, Princesa do Brazil", de 1995 -, Carla se debruçou em arquivos para montar um retrato amplo da realidade política brasileira.

O mote é examinar as condições sob as quais cada ocupante da cadeira presidencial seguiu, ou não, o juramente oficial presente no Artigo 78 da Constituição. Crises econômicas, institucionais e polarização são elementos elaborados pelo documentário.

A estreia de "8 Presidentes 1 Juramento - A História de um Tempo Presente" está marcada para o próximo dia 18 de novembro. Confira trailer:

