Celebrando carreira de Ana Maria Braga, "Mais Você" completa 22 anos

11:18 | Out. 18, 2021

A edição de hoje contou com uma programação especial de aniversário, além de convidados queridos pela apresentadora

O "Mais Você", programa apresentado por Ana Maria Braga, comemora 22 anos na grade de programação da TV Globo nesta segunda-feira, 18 de outubro. Para celebrar a data, a edição de hoje teve decoração de aniversário, apresentações do cantor Daniel e um presente surpresa para Ana.

Durante o programa foram exibidos vídeos de diversas mulheres ao redor do Brasil que assistem o "Mais Você" e parabenizaram Ana Maria pelo marco dos 22 anos da atração. A edição de hoje também ganhou uma mesa de bolo e decoração especial com balões, além de uma surpresa feita pelos ilusionistas Henry Vargas e Klauss Durães, que trouxeram um bolo escolhido especificamente por Ana e tiraram de dentro de uma caixa a atriz Claudia Raia para participar da comemoração.

O programa surgiu em 1999, com foco apenas em culinária. Ao longo dos anos, passou a abordar outros assuntos como saúde e beleza. Uma das marcas registradas do programa era a participação de Louro José, um fantoche de papagaio comandado por Tom Veiga, que faleceu em 2020 devido um AVC. Desde então, o personagem nunca mais apareceu no programa, mas informações indicam que Ana Maria está em busca de um substituto.

Em fevereiro de 2021, o "Mais Você" mudou do Rio de Janeiro para os Estúdios da Berrini, em São Paulo, onde estreou em 1999. O cenário tem 195 metros, incluindo uma sala de estar com jardim vertical, um escritório, onde Ana costuma iniciar a atração, a mesa de café da manhã, onde recebe convidados, e a cozinha, onde ensina cerca de 200 receitas por ano.

