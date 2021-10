‘Você’ da vida real: relembre artistas que foram perseguidos por stalkers

A Netflix lançou a terceira temporada de "You" nesta sexta-feira, 15 de outubro. Com um enredo envolto de obsessão e stalker, conheça casos reais de situações semelhantes a da série

Em Nova York, quando o gerente de uma livraria fica obcecado pela vida de uma jovem mulher aspirante à escritora, ele utiliza das redes sociais para se aproximar dela. Essa é a história narrada durante o desenrolar da série You (Você, na versão brasileira), cuja terceira temporada foi lançada hoje, sexta-feira, 15 de outubro (15/10), na Netflix.

Sobre o assunto Após seis anos, Adele lança o single "Easy On Me", do álbum "30"

Veja a programação dos cinemas em Fortaleza no fim de semana

Governo do Estado deve inaugurar equipamentos culturais em 2022, diz secretário

Fora da ficção, os casos de stalking - termo utilizado para designar o ato de perseguir alguém dentro e fora da internet - são reais e muitas celebridades já passaram por situações perigosas envolvendo assediadores. Veja cinco casos:

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sandra Bullock

Um dos casos mais chocantes com a participação de um stalker, foi vivenciado por Sandra Bullock no ano de 2014. Um homem invadiu sua casa, obrigando a atriz a esconder-se dentro de seu armário enquanto ligava para a polícia. Ao chegarem ao local, as autoridades encontraram uma carta escrita à mão pelo “fã obcecado”, na qual ele escreveu: “Você poderia me ter hoje, no entanto, você escolhe outras pessoas sobre mim. Estarei por perto, como você bem sabe. Eu te amo”.

Britney Spears

A princesa do pop, Britney Spears, também já foi alvo dos olhos obsessivos de um stalker. Um homem de 42 anos chegou a escrever para a cantora: "Estou perseguindo você”. Além de enviar fotos e cartas nas quais se declarava para ela.

Justin Bieber

Em 2012, aos 18 anos, o cantor canadense Justin Bieber sofreu ameaças de uma mulher chamada Dana Martin. Mesmo estando detida em uma prisão no Novo México, condenada pelo homicídio de uma jovem de 15 anos, conseguiu planejar junto com dois colegas de prisão a castração e a morte de Bieber. Estes foram detidos antes de concretizarem o feito.

Ariana Grande

No dia 14 de março de 2020, um rapaz de 20 anos foi preso após burlar a segurança e invadir a mansão de Ariana Grande em Los Angeles, nos Estados Unidos. A cantora, que não se encontrava em casa no momento do ocorrido, pediu uma ordem de restrição e o stalker, que levava uma carta se declarando e contendo as instruções que seguiu para chegar até ela, foi preso pela polícia ainda no local.

Beyoncé

Um fã britânico da diva a enviou uma série de cartas ameaçadoras e, em algumas delas, expondo planos de um possível sequestro. Nas suas escrituras, o homem afirma ter descoberto que Beyoncé seria, na verdade, uma impostora fingindo ser a verdadeira estrela. Felizmente, o stalker nunca cumpriu com suas palavras e a solução foi reforçar a segurança para evitar uma reaproximação.

Bruna Lira / Especial para O POVO

Tags