"Round 6" pode render até R$ 5 bilhões para Netflix

Apesar da série sul-coreana ter sido produzida com um orçamento relativamente baixo, em comparação a outras produções do streaming, "Round 6" pode ter rendimento bilionário

Após se tornar a série mais assistida da Netflix, Round 6 pode render até U$ 900 milhões, equivalente a quase R$ 5 bilhões na cotação atual. A Bloomberg explica que o valor da produção é estimado de acordo com o número de telespectadores e a série sul-coreana já foi vista em mais de 111 milhões de contas do streaming no primeiro mês de lançamento.

Apesar do alto valor de rendimento, "Round 6" se destaca ainda pelo custo relativamente baixo, em comparação aos outros projetos do streaming. A produção custou U$ 21,6 milhões, o que equivale a U$ 2,4 milhões para cada episódio. O orçamento foi menor do que Stranger Things, que está em sua quarta temporada e custa U$ 8 milhões por episódio. A série sul-coreana também foi mais barata que o especial de Dave Chapelle, "The Closer", que está sendo acusado de transfobia.

Como a Netflix não ganha por produções específicas, e, sim, pelas assinaturas, a empresa coleta alguns dados para estimar os ganhos. Cerca de 132 milhões de pessoas assistiram pelo menos os primeiros dois minutos da série e cerca de 87 milhões de pessoas foram até o fim.

Apesar do sucesso da série, o futuro da produção ainda é incerto. A Netflix demonstrou o interesse em dar continuidade à Round 6, mas o diretor de Dong-hyuk declarou em entrevistas que ainda não há confirmada uma segunda temporada. Apesar disso, ele já soltou alguns spoilers sobre o que abordaria numa possível continuação.

