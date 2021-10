Obra autodestruída de Banksy é vendida por 18,6 milhões de libras

14:00 | Out. 17, 2021

Esse valor é entre quatro e seis vezes mais elevado do que o preço pago na primeira venda por um colecionador anônimo em 2018

O quadro "Menina com Balão" de Banksy, que foi parcialmente autodestruído em um leilão em Londres há três anos, foi vendido por 18,6 milhões de libras (25,4 milhões de dólares ou 21,8 milhões de euros), um recorde para o artista britânico.

Esse valor é entre quatro e seis vezes mais elevado do que o preço pago na primeira venda por um colecionador anônimo em 2018.

A obra, rebatizada de "Love is in the Bin", superou o último recorde alcançado em março por "Game Changer", um quadro em homenagem aos profissionais da saúde na pandemia de coronavírus, que foi vendido na Christie's por 16,75 milhões de libras (22,9 milhões de dólares, 19,5 milhões de euros).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O famoso artista de rua, cuja identidade permanece um mistério, surpreendeu o mundo naquele leilão, também na Sotheby's de Londres. Assim que o martelo foi batido ao lance mais elevado, um mecanismo escondido na moldura destruiu a parte inferior da tela, que representa uma menina soltando um balão em forma de coração.

Agora, apenas o balão permanece em um fundo branco. Com esta ação, Banksy afirmou que desejava denunciar a "mercantilização" da arte, embora, no final, os restos de sua obra provavelmente serão revalorizados.

Em seu comunicado anunciando a venda, a Sotheby's descreveu a destruição como o "acontecimento" artístico mais espetacular do século XXI, enquadrado "na herança da arte contracultural que começou com o dadaísmo e Marcel Duchamp".

"Durante aquela noite surrealista de três anos atrás, acidentalmente me tornei o dono privilegiado de 'Amor está no lixo' (...) mas é hora de me separar", declarou o comprador anônimo, citado em nota da Sotheby's.

"Menina com balão" apareceu pela primeira vez em 2002 e se transformou em "uma espécie de leitmotiv" para Banksy e em "uma obra muito apreciada", disse à AFP Katharine Arnold, curadora da Christie's para arte contemporânea e do pós-guerra na Europa.

Banksy se tornou mundialmente conhecido por suas obras pintadas às escondidas em paredes de edifícios em vários países.

O artista urbano gosta de provocar e conscientizar através de sua arte, e já abordou temas como o Brexit e a imigração. Até o momento, sua identidade permanece desconhecida, mas sabe-se que ele é originário da cidade de Bristol, na Inglaterra.

Tenha acesso a todos os colunistas. Assine O POVO+ clicando aqui

Sobre o assunto "A Voz Humana": curta de Almodóvar com Tilda Swinton estreia no streaming

10 músicas para o fim de semana; de Adele a Anitta

Oscar 2022: "Deserto Particular" é escolhido para representar o Brasil

Netflix, Amazon e HBO Max: veja os lançamentos do fim de semana

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags