Adele bate recorde de música mais ouvida em um dia no Spotify

"Easy On Me", de Adele, é a música mais ouvida no Spotify em um único dia

A cantora britânica quebrou um recorde com o seu mais novo trabalho. Lançada na última quinta-feira, 14, a música “Easy On Me” se tornou a mais ouvida em um dia na história do Spotify em todo o mundo.

O número exato não foi divulgado, mas a informação foi compartilhada pelo perfil oficial da plataforma no Instagram no fim da tarde dessa sexta-feira, 15.

A música faz parte do álbum “30”, que será disponibilizado pela cantora somente em 19 de novembro. Este é o seu quarto CD na carreira. Os outros três, “19”, “21” e “25”, também foram grandes sucessos, por isso o atual tem gerado bastante expectativa nos fãs.

Anúncio do Spotify no Instagram sobre o recorde batido por Adele

“30” foi desenvolvido por Adele durante seu processo de divórcio com o empresário Simon Konecki. De acordo com ela própria, o álbum surgiu para explicar ao filho Angelo, de 9 anos, sobre a separação.

Adele já soma no currículo 15 prêmios Grammy e um Oscar – pela música “Skyfall”, tema do filme “007”, na categoria Melhor Canção Original, em 2013.

A nova música, “Easy On Me”, também tem somado números expressivos no YouTube. São mais de 52 milhões de visualizações, além do posto de segundo vídeo no Em Alto no Brasil.



Assista vídeo oficial de "Easy On Me", de Adele

