"Music Of The Spheres": Amazon Music apresenta show ao vivo do Coldplay

O Amazon Music disponibiliza um show ao vivo da banda Coldplay, que apresenta o novo álbum "Music Of The Spheres". Evento virtual acontece na sexta-feira, 22 de outubro

O Coldplay vai apresentar ao público seu álbum recém-lançado “Music Of The Spheres” em show gravado ao vivo. O evento será transmitido pela Amazon Music na próxima sexta-feira, 22 de outubro.

O conteúdo, que foi dirigido por Paul Dugdale e realizado em um estádio de Seattle, nos Estados Unidos, vai ao ar às 23 horas, no horário de Brasília.

A apresentação marca o retorno da banda de rock alternativo às arenas após quase cinco anos distante. Na data, o grupo fará performances de suas músicas mais recentes, como “Higher Power”, “People Of The Pride” e “My Universe”.

Em seu novo disco, o Coldplay traz referências do universo, como o sistema solar, os planetas e outras relações com o espaço. Entre as faixas, há colaborações com Selena Gomez e BTS.

Na última quinta-feira, 14, a banda foi confirmada para o Rock In Rio 2022. Seus integrantes estarão presentes no festival brasileiro no dia 10 de setembro do próximo ano e são uma das atrações principais da data, ao lado de Bastille e Camila Cabello.

Music Of The Spheres

Quando: sexta-feira, 22 de outubro, às 23 horas

Onde: no Amazon Music



