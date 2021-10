Rock in Rio 2022: Camila Cabello e Bastille são confirmados no Palco Mundo

A cantora cubana-estadunidense Camila Cabello e a banda britânica Bastille sobem ao palco Mundo em 10 de setembro. A participação dos artistas no Rock in Rio 2022 foi confirmada pelo evento hoje, quinta, 14

O Rock in Rio anunciou hoje, quinta-feira, 14, a participação da cantora cubana-estadunidense Camila Cabello e a banda britânica Bastille no line up da próxima edição do festival, em 2022. Ambos sobem ao palco Mundo em 10 de setembro.



Sobre o assunto "30": Adele anuncia lançamento de novo álbum para novembro

The Beatles: documentário inédito da Disney+ tem trailer divulgado; assista

K-pop: Blackswan, grupo com idol brasileira, lança nova música

Nesta quinta-feira, também foi anunciada a banda Coldplay para o mesmo dia do festival. Com as atrações, o Rock in Rio já tem três nomes confirmados para o dia 10 de setembro de 2022.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Rock in Rio 2022: horário, onde e quando acontecerá?

A edição de 2022 acontecerá na Cidade do Rock no Parque Olímpico, no limite da Barra da Tijuca no Rio de Janeiro. Com data previstas para o os dias 2, 3, 4, 8, 9, 10 e 11 de setembro de 2022.

Horário de abertura dos portões: 14h.

Horário limite de acesso ao evento: 1h



Anteriormente, o RiR estava marcado para os meses de setembro e outubro de 2021, mas a pandemia da Covid-19 adiou o evento para o próximo ano.

Rock in Rio 2022: onde comprar o ingresso?

Os ingressos para o festival costumam esgotar em poucas horas. Devido a isto, comprar o bilhete na pré-venda é a forma mais segura de garantir a entrada. Os clientes Rock in Rio Club tiveram acesso a uma pré-venda exclusiva, que começou no dia 16 de setembro, às 19h e foi até dia 20 de setembro, às 19h.

A venda do ingresso ocorre na página exclusiva do festival, o Ingresso.com a partir do dia 21 de setembro, às 19h. Na data, é possível adquirir apenas o Rock in Rio Card — um tipo de ingresso antecipado, mas que garante a presença no evento. Entretanto, os ingressos dessa modalidade já foram esgotados. As vendas para o público geral começam em abril de 2022.

Valores: Inteira: R$ 545,00 / Meia-entrada: R$ 272,50



Link: https://rockinrio.ingresso.com/

Rock in Rio 2022: atrações confirmadas

Algumas atrações já foram confirmadas para o line-up do Rock in Rio 2022. As apresentações são divididas em três palcos: Mundo, Sunset e New Dance Order. Confira:

2 de setembro

- Palco Mundo: Iron Maiden, Megadeth, Dream Theater e Sepultura.

O festival ainda não divulgou o nome das atrações deste dia para os palcos Sunset e New Dance Order.

3 de setembro

- Palco Mundo: Post Malone, Jason Derulo, Alok e Marshmello.

O festival ainda não divulgou o nome das atrações deste dia para os palcos Sunset e New Dance Order.

4 de setembro

- Palco Mundo: Justin Bieber, Demi Lovato e IZA.



O festival ainda não divulgou o nome das atrações deste dia para os palcos Sunset e New Dance Order.

8 de setembro

- Palco Sunset: Joss Stone, Corinne Bailey Rae, Gloria Groove e Duda Beat.



O festival ainda não divulgou o nome das atrações deste dia para os palcos Mundo e New Dance Order.

9 de setembro

Ainda não foi confirmada nenhuma atração para este dia.

10 de setembro

- Palco Mundo: Coldplay, Camila Cabello e Bastille.



- Palco Sunset: CeeLo Green.

11 de setembro

- Palco Mundo: Ivete Sangalo e Dua Lipa.

- Palco Sunset: Ludmilla e Macy Gray.

Rock in Rio ao vivo: onde assistir à transmissão?

A nona edição do Rock in Rio será exibido na Rede Globo. A cobertura do evento será feita pelo apresentador Marcos Mion, recém contratado da emissora, que também ficará responsável pela transmissão do Multishow, canal que exibe ao vivo as atrações do Rock in Rio e Lollapalooza.

Tags