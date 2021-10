Coldplay é confirmado no Palco Mundo do Rock In Rio 2022

“A espera acabou e uma das bandas mais desejadas aterrissa mais uma vez aqui no Palco Mundo”. Foi dessa forma que o Rock In Rio anunciou em seu site oficial a presença do Coldplay na próxima edição do evento, que será realizada no Rio de Janeiro em 2022. A divulgação ocorreu na manhã desta quinta-feira, 14. O grupo será a atração principal do Palco Mundo no dia 10 de setembro. O festival está marcado para os dias 2, 3, 4, 8, 9, 10 e 11 de setembro do próximo ano.

Este será o retorno da banda britânica ao Rock In Rio após 11 anos de sua última apresentação no evento, ocorrida em 2011. Desta vez, o Coldplay adicionará ao seu repertório músicas do seu nono álbum de estúdio, intitulado “Music Of The Spheres”, que será lançado nesta sexta-feira, 15.

Além disso, serão tocadas as canções clássicas que acompanham a trajetória do conjunto, como “Clocks”, “Viva La Vida” e outros hits. O anúncio da presença do Coldplay vem em meio à divulgação da turnê mundial que será realizada pela banda a partir de março do próximo ano.

As vendas do Rock In Rio Card - que equivale a um ingresso antecipado - foram esgotadas ainda em setembro. O cartão dá ao comprador a chance de escolher em qual data pretende usá-lo antes que a venda oficial de ingressos seja aberta ao público geral, em abril de 2022.

Além do Coldplay, estão confirmados no evento shows de bandas como Iron Maiden, Megadeth e Sepultura e de artistas como Justin Bieber, Demi Lovato, Iza, Ivete Sangalo e Dua Lipa, alternando entre os palcos Sunset e Mundo.

Music of The Spheres

Com previsão de lançamento nas plataformas digitais para esta sexta-feira, 15, o nono álbum de estúdio do Coldplay teve como primeiro single a canção “Higher Power”. Além disso, já foram veiculadas músicas como “Coloratura” - com mais de dez minutos de duração - e “My Universe”, em parceria com o grupo de K-pop BTS. O disco, que reunirá 12 faixas, também terá participação de Selena Gomez em uma das músicas.

