Netflix, Amazon e HBO Max: veja os lançamentos do fim de semana

Está programando o que vai assistir no fim de semana? O Vida&Arte selecionou os lançamentos das principais plataformas de streaming para você conhecer e maratonar.

No Amazon Prime Video, há a estreia da série “Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado”. Na narrativa, adolescentes são unidos por causa dos segredos que guardam envolvendo um acidente de carro.

O grupo passa a ser perseguido por um assassino e tenta descobrir quem está atrás deles. Nesta situação, jovens começam a conhecer o lado obscuro da cidade aparentemente perfeita em que vivem. Conteúdo é uma nova versão para o filme homônimo de 1997.

O streaming da Amazon também adiciona o longa-metragem “Cores e Justiça”, dirigido por Deon Taylor. A história acompanha Alicia West (Naomie Harris), uma oficial novata que presencia o assassinato de um traficante por policiais.

Ela, então, se une a outro profissional com o objetivo de escapar dos criminosos que desejam vingança e de contornar a polícia que quer destruir a gravação que lhe incrimina.

Na Netflix, haverá o filme nacional “Valentina”. A protagonista é uma adolescente trans, que se muda para uma pequena cidade em Minas Gerais. Ela, que tem medo de sofrer bullying na escola, tenta se matricular com seu nome social.

O problema é que a diretoria do novo colégio coloca dificuldades. Além disso, a jovem também vai precisar viver desafios no seu cotidiano em relação aos colegas.

A plataforma de streaming Mubi, que traz lançamentos diários, já disponibilizou o longa-metragem “Kika”, de Pedro Almodóvar, em seu catálogo. A narrativa mostra Kika, uma maquiadora que começa um relacionamento com o fotógrafo Ramón.

Os dois possuem personalidades diferentes, mas permanecem juntos porque conseguem encontrar a felicidade na união. A única questão é que a protagonista já foi amante de Nicholas, padrasto de Ramón.

No sábado, 16, ainda haverá a estreia do documentário “Gonzo: Vida e Obra de Hunter Thompson”. A obra audiovisual, dirigida por Alex Gibney, detalha a obra do escritor e jornalista estadunidense Hunter Thompson (1937 - 2005).

Ele foi o responsável pelo livro “Medo e Delírio em Las Vegas”, marco inaugural do “jornalismo gonzo”. O longa dialoga com amigos e familiares do profissional.

Netflix

quinta-feira, 14

- "Outra Vida" (temporada 2)

sexta-feira, 15

- "Você" (temporada 3)

- "The Trip"

- "No Jogo do Amor"

domingo, 17

- "Valentina"

Disney Plus

sexta-feira, 15

- "Just Beyong" (temporada 1)

- "Doogie Kamealoha: Doutra Precoce" (episódio 6)

- "Tico e Teco: Vida no parque" (episódio 12)

- "The Scariest Story Ever: A Mickey Mouse Halloween Spooktacular"

- "Under Wraps"

- "Alvin e os Esquilos 3"

- "Agentes of S.H.I.E.L.D" (temporada 7)

- "Corrida ao Redor da Terra" (temporada 1)

- "Ciência do Absurdo" (temporada 5)

- "Randy Cunningham Ninja Total" (temporadas 1 e 2)

Amazon Prime Video

sexta-feira, 15

- "Eu Sei o Que Vocês Fizeram no Verão Passado"

- "Demonic"

- "Cores e Justiça"

HBO Max

quinta-feira, 14

- "Young Sheldon" (temporada 5)

sábado, 16

- "Young Justice" (temporadas 3 e 4)

- "A Liga da Justiça" (temporadas 1 e 2)

- "A Liga da Justiça Sem Limites" (temporada 1)

domingo, 17

- "Succession" (temporada 3)

Mubi

quinta-feira, 14

- "Kika"

sexta-feira, 15

- "Rodantes"

sábado, 16

- "Gonzo: A Vida e Obra de Dr. Hunter S. Thompson"

domingo, 17

- "O Lixo e o Sonho"

Belas Artes À La Carte

quinta-feira, 14

- "Entre as Linhas do Jornal"

- "Infância"



