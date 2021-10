"A Voz Humana": curta de Almodóvar com Tilda Swinton estreia no streaming

Primeira produção do cineasta espanhol em inglês, o filme adapta uma peça do poeta francês Jean Cocteau. Lançamento no Brasil será em 29 de outubro

Os fãs do prolífico cineasta Pedro Almodóvar estão à espera do novo longa do diretor, "Madres Paralelas", mas poderão aproveitar antes outra obra inédita do espanhol: o curta "A Voz Humana", primeira produção do artista em inglês, chega aos streamings brasileiros no próximo dia 29 de outubro.

Protagonizado pela britânica Tilda Swinton, o filme de 30 minutos adapta um trabalho do poeta francês Jean Cocteau (1889-1963). A trama apresenta a protagonista, uma mulher recém-abandonada, à espera de uma ligação do ex-companheiro. Sob o olhar do cachorro dele, também abandonado, ela começa a perder o controle.

A produção, que estreou no Festival de Veneza de 2020, estará disponível somente em cópia legendada para compra e aluguel nas plataformas Now, Amazon Prime, Vivo Play, Google Play e YouTube Filmes. Antes, o trabalho será exibido na 45ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo, que ocorrerá em formato híbrido em 2021.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Mais Almodóvar

No Festival de Veneza deste ano, o diretor espanhol apresentou o longa "Madres Paralelas", com Penélope Cruz, que saiu do evento premiado com o troféu de Melhor Atriz para a protagonista e elogiado pela crítica. Ainda não há previsão de estreia no Brasil, mas a produção já acumula repercussões.

Sobre o assunto Festival de Cannes: Jodie Foster elogia o "cinema feminista" de Almodóvar

Instagram tira do ar cartaz do novo filme de Pedro Almodóvar

Almodóvar critica Instagram por retirar cartaz de seu novo filme

Com cearense, veja filmes inscritos para representar o Brasil no Oscar

Antes do lançamento no festival, o cartaz do filme, que mostra um mamilo derramando uma gota de leite, foi censurado no Instagram. O diretor criticou a decisão e a rede social voltou atrás afirmando abrir exceções "para permitir a nudez em algumas circunstâncias, como quando há um contexto artístico claro".

Mais recentemente, outra controvérsia sobre o longa foi o fato da Espanha não ter o escolhido para representar o país na categoria de Melhor Filme Internacional do Oscar. No entanto, especialistas na temporada de premiações defendem que a produção deve despontar em categorias gerais, incluindo chances concretas em Melhor Atriz e Melhor Roteiro.

Tags