Oscar 2022: "Deserto Particular" é escolhido para representar o Brasil

As movimentações para o Oscar 2022 já estão a pleno vapor e o Brasil entrou oficialmente, na tarde desta sexta, 15, na acirrada disputa pela estatueta Melhor Filme Internacional: a Academia Brasileira de Cinema anunciou o drama "Deserto Particular" como o representante do País que tentará uma vaga nas indicações finais da categoria. Dirigido por Aly Muritiba, o filme se sobrepôs a obras como "7 Prisioneiros", considerada favorita, e ao longa cearense "Cabeça de Nêgo", de Déo Cardoso. A 94ª cerimônia do Oscar irá ocorrer em 27 de março de 2022.

"Deserto Particular" estreou em mostra paralela do Festival de Veneza e ganhou um prêmio da audiência. A trama acompanha um policial (Antonio Saboia) em crise, afastado do trabalho após um erro e cuidando do pai doente. Taciturno, ele decide largar tudo e partir para a Bahia em busca de Sara, mulher com quem se corresponde virtualmente, após ela desaparecer subitamente.

O diretor, nascido na Bahia e radicado no Paraná, comemorou nas redes sociais a escolha do filme. "Ovacionado por 10 minutos (em Veneza), 'Deserto Particular' passou a ser considerado como possibilidade para representar o Brasil na corrida do Oscar. E eis que esse dia chegou", escreveu. Muritiba é diretor de longas como "Ferrugem" e da série da Globoplay "O Caso Evandro".

Na revista estadunidense Variety, o longa foi descrito como uma "história de amor comovente", enquanto o site Cineuropa destaca a produção como um "drama sentimental disfarçado de road movie (que) consegue captar a atenção do espectador graças a uma boa dose de suspense".







O longa será lançado no Brasil em 25 de novembro. Antes, "Deserto Particular" ganhará exibições (somente presenciais) na 45ª Mostra de Cinema de São Paulo, entre os dias 21 de outubro e 3 de novembro.

