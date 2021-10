10 músicas para o fim de semana; de Adele a Anitta

Adele está de volta, e The Wanted também! Anitta segue firme na carreira internacional, lançando mais uma música em inglês, e Coldplay divulgou um novo álbum. Essas são algumas das novidades dos lançamentos musicais deste fim de semana. O Vida&Arte fez uma seleção de músicas para você não ficar de fora! Confira:



1. Adele - Easy On Me



Após seis anos de hiato, Adele está pronta para iniciar a divulgação de seu quarto álbum de estúdio. A cantora britânica divulgou o primeiro single da nova era, "Easy On Me". O novo álbum, "30", é inspirado pelos sentimentos da artista após o fim do casamento com Simon Konecki e está previsto para ser lançado no dia 19 de novembro.

Clique aqui para assistir o clipe no YouTube

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

2. Anitta e Saweetie - Faking Love



Após "Girl From Rio", Anitta segue focada na carreira internacional. Após se apresentar no VMAs, a cantora lançou mais uma música em inglês. "Faking Love" é uma parceria com Saweetie e mistura funk com rap. O clipe estreia às 16h desta sexta, 15 de outubro.

Clique aqui para assistir o clipe no YouTube

3. Coldplay - Music Of The Spheres



Após lançar parceria com BTS, a banda Coldplay finalmente divulgou o álbum "Music Of The Spheres". Ao todo são 12 faixas, incluindo feats com Selena Gomez, We Are KING e Jacob Collier. Nesta semana, a banda foi confirmada no Palco Mundo do Rock In Rio 2022, no dia 10 de setembro.

Clique aqui para ouvir no Spotify

4. Marília Mendonça e Maiara e Maraisa - Esqueça-me Se For Capaz

Após lançarem algumas produções juntas, Marília Mendonça e a dupla Maiara e Maraisa lançaram o álbum "Patroas 35%". São nove faixas com muita sofrência e ainda hoje, sexta-feira, 15 de outubro, o clipe da música "Esqueça-me Se For Capaz" será divulgado no YouTube, às 20h.

Clique aqui para assistir o clipe no YouTube

Clique aqui para ouvir no Spotify

5. The Wanted - Rule The World



Dono dos hits “Glad Your Came” e “Chasing The Sun”, o grupo The Wanted está de volta, após sete anos de hiato. A banda divulgou o clipe de "Rule The World" e anunciou o lançamento do álbum "Most Wanted: Greatest Hits" para o dia 12 de novembro.

Clique aqui para assistir o clipe no YouTube

6. Gabi Martins e Mari Fernandez - Story Mentiroso



Dando continuidade ao EP "Chama no Piseiro", Gabi Martins lançou uma parceria com a cearense Mari Fernandez. "Story Mentiroso" é uma música de sofrência e manda um recado para o ex que finge que superou o relacionamento.

Clique aqui para assistir o clipe no YouTube

7. Finneas - Optimist



O cantor estadunidense Finneas lançou seu primeiro álbum de estúdio "Optimist". São treze faixas e algumas já têm clipe no YouTube, como "Love is Pain", "The 90s" e "A Concert Six Months From Now".

Clique aqui para ouvir no Spotify

8. Vitão - Te Namorei



O cantor Vitão divulgou o seu mais novo single "Te Namorei". Com letra romântica, a música fala sobre se apaixonar e se entregar ao amor. A composição inclui Vitão, Pedro Dash, Marcelinho Ferraz, Danilo Valbusa e Xerife e produção de Los Brasileros.

Clique aqui para assistir o clipe no YouTube

9. Lauren Jauregui e Vic Mensa - Scattered

Após lançar "Colors", Lauren Jauregui divulgou a música "Scattered", parceria com Vic Mensa. A canção fala sobre saúde mental e fará parte do EP “Prelude”.



Clique aqui para ouvir no YouTube

10. Kelly Clarkson - When Christmas Comes Around



Ainda estamos em outubro, mas Kelly Clarkson já está em clima natalino e lançou o álbum "When Christmas Comes Around", reunindo sua própria versão de clássicos, como “All I Want For Christmas Is You” e “Jingle Bell Rock”, além de músicas inéditas, como “Santa, Can’t You Hear Me”, parceria com Ariana Grande.

Clique aqui para ouvir no Spotify

Conteúdo sempre disponível e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags