The Beatles: documentário inédito da Disney+ tem trailer divulgado; assista

A banda de rock inglesa The Beatles ganhará uma série documental na plataforma de streaming Disney Plus. A produção mostrará os bastidores dos integrantes e a produção do álbum "Let It Be"; assista ao trailer

Com filmagens inéditas dos Beatles, a nova série documental da Disney+ já possui data de lançamento marcada para os dias 25, 26 e 27 de novembro de 2021. Nesta quarta-feira, 13, o trailer oficial foi divulgado nas redes sociais. Clique aqui para assistir ou no player abaixo:

O documentário, dividido em três partes, irá mostrar o processo de produção do último álbum de estúdio da banda: Let It Be (1970). Além das gravações dos momentos de bastidores dos integrantes, contando com a direção de Peter Jackson.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

As imagens incluídas no documentário estiveram guardadas por mais de meio século. Na época, os Beatles tinham cerca de três semanas para escrever e gravar um novo álbum e, tendo passado três anos sem tocar ao vivo, os desafios em torno do desenvolvimento musical só aumentavam.

Sobre o assunto Documentário com Paul McCartney estreia em setembro no Star Plus

50 anos de "Imagine": filme de John Lennon está disponível em streaming

The Beatles: Música inédita de John Lennon será leiloada

Morre única brasileira que gravou com Beatles; conheça Lizzie Bravo

Somando seis horas de duração, a série documental chegará no final do ano em celebração ao Dia de Graças dos Estados Unidos. O lançamento será antecipado pelo livro de 240 páginas, também intitulado como “The Beatles: Get Back”, disponibilizado no dia 12 de outubro e que contará mais detalhes sobre a produção audiovisual e transcrição de conversas, fotos e músicas exclusivas do grupo.

Em nota divulgada à imprensa, o presidente executivo da The Walt Disney Company, Bob Iger, declara: “Como um grande fã dos Beatles, estou absolutamente emocionado que o Disney+ será o lar desta extraordinária série de documentários do lendário cineasta Peter Jackson. Esta coleção fenomenal de filmagens nunca vistas antes oferece um olhar sem precedentes sobre a camaradagem íntima, as composições geniais e o impacto indelével de uma das bandas mais icônicas e culturalmente influentes de todos os tempos”.

Tags