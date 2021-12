Rock in Rio 2022 confirma Green Day, Avril Lavigne e Capital Inicial

O Rock in Rio 2022 anunciou hoje, quinta, 16, novas atrações, incluindo Green Day como headliner. A banda se junta a Capital Inicial, Avril Lavigne, Fall Out Boy e Billy Idol no dia 9 de setembro

A banda Green Day foi confirmada hoje, quinta-feira, 16, como atração principal do Rock in Rio 2022, sendo o último headliner do festival, que também confirmou o grupo brasileiro Capital Inicial no evento. Outra novidade é a confirmação de Avril Lavigne, Fall Out Boy e Billy Idol. No dia 9 de setembro, os artistas estarão do Palco Mundo, exceto Lavigne, que estará no Sunset.

Tanto Billy Idol quanto Fall Out Boy são atrações com passagem pelo Rock in Rio. Eles foram atrações durante as edições de 1991 e 2017, respectivamente. Já Avril Lavigne e Green Day se apresentarão pela primeira vez na Cidade do Rock.

A nona edição do Rock in Rio acontecerá nos dias 2, 3, 4, 8, 9, 10 e 11 de setembro de 2022. Anteriormente, o festival aconteceria em 2021, mas o evento foi adiado para setembro de 2022 devido à pandemia do coronavírus. O anúncio da nova data foi feito em março de 2021. Os ingressos do Rock in Rio Card - que dá acesso antecipado às vendas do evento - já estão todos esgotados.

Rock in Rio 2022: atrações confirmadas

As apresentações são divididas em três palcos: Mundo e Sunset e New Dance Order. Confira:

2 de setembro



Palco Mundo: Iron Maiden, Megadeth, Dream Theater e Sepultura + Orquestra Sinfônica Brasileira.

O festival ainda não divulgou o nome das atrações deste dia para os palcos Sunset e New Dance Order.

3 de setembro



Palco Mundo: Post Malone, Marshmello, Jason Derulo e Alok.

O festival ainda não divulgou o nome das atrações deste dia para os palcos Sunset e New Dance Order.

4 de setembro

Palco Mundo: Justin Bieber, Demi Lovato e IZA.

O festival ainda não divulgou o nome das atrações deste dia para os palcos Sunset e New Dance Order.

8 de setembro



Palco Mundo: Guns N' Roses e Måneskin

Guns N' Roses e Måneskin Palco Sunset: Joss Stone, Corine Bailey Rae, Gloria Groove e Duda Beat.

Ainda não foram confirmadas as atrações para o palco New Dance Order.



9 de setembro



Palco Mundo: Green Day, Fall Out Boy, Billy Idol e Capital Inicial



Palco Sunset: Avril Lavigne

10 de setembro



Palco Mundo: Coldplay, Camila Cabello, Bastille e Djavan.

Palco Sunset: CeeLo Green

O festival ainda não divulgou o nome das atrações deste dia para o palco New Dance Order.

11 de setembro

Palco Mundo: Dua Lipa e Ivete Sangalo

Palco Sunset: Ludmilla e Macy Gray

O festival ainda não divulgou o nome das atrações deste dia para o palco New Dance Order.

