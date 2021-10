"30": Adele anuncia lançamento de novo álbum para novembro

15:17 | Out. 13, 2021

A cantora britânica Adele divulgou que seu novo álbum, "30", será lançado no dia 19 de novembro nas plataformas digitais

Seis anos após seu último álbum, Adele divulga que o próximo disco “30” será lançado no dia 19 de novembro nas plataformas digitais. A cantora confirmou as informações em suas redes sociais nesta quarta-feira, 13.

Ainda não há detalhes sobre quantas faixas estarão presentes. Mas o primeiro single já foi anunciado: será “Easy On Me”, previsto para estrear com videoclipe nesta sexta-feira, 15 de outubro.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em entrevista recente para a Vogue, a artista falou sobre o que lhe motivou a retornar à mídia depois de quase meia década afastada. Ela, que costuma não fazer aparições públicas em prol da privacidade, volta à ativa para a divulgação de “30”. “Tenho que me preparar para voltar a ser famosa, o que, como todos sabem, não gosto de ser”, disse.

Segundo ela, o álbum trata sobre “autodestruição, autorreflexão e autorredenção”. Também mostra seus sentimentos em relação ao fim de seu casamento com Simon Konecki, fundador de uma instituição de caridade.

Para a cantora, as letras são uma forma de explicar ao seu filho os motivos da separação. “Eu apenas senti que queria explicar a ele, com este álbum, para quando for mais velho, quem eu sou e porque eu voluntariamente escolhi desmantelar toda a sua vida em busca da minha própria felicidade", afirmou.

Adele tem três discos em sua carreira: “19” (2008), “21” (2011) e “25” (2015). Com esses trabalhos, acumula 15 prêmios no Grammy, uma das maiores premiações de música dos Estados Unidos.



Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Sobre o assunto Maria Bethânia é eleita imortal na Academia de Letras da Bahia

Curso on-line sobre Belchior analisa principais parcerias do músico

Personagens LGBTQIA+ de novelas são tema de nova série do Globoplay

"Round 6" se torna a série mais assistida de todos os tempos da Netflix

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker.

Tags