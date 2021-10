K-pop: Blackswan, grupo com idol brasileira, lança nova música

O grupo feminino Blackswan, que tem a primeira idol brasileira na indústria do k-pop, divulgou o videoclipe de "Close To Me"

Após sua estreia no mercado sul-coreano em 2020, o grupo de k-pop Blackswan retorna com o lançamento do videoclipe “Close To Me”. A música está disponível em todas as plataformas digitais.

Esta é a primeira canção com a formação atual, que conta com a senegalesa Fatou, a brasileira Leia e as sul-coreanas Yongheun e Judy. No ano passado, a integrante Hyeme decidiu não renovar seu contrato com a empresa de entretenimento DR Music.

A banda feminina fez seu “debut” (termo comumente utilizado para "estreia") na indústria fonográfica da Coreia do Sul com o mini-álbum “Goodbye Rania”. Seu primeiro single foi “Tonight”.

O Blackswan é o primeiro grupo a ter uma idol brasileira. Leia é uma cantora e rapper com ascendência japonesa, que nasceu em Curitiba. A artista foi chamada depois de participar de uma audição na capital do Paraná.



