Rock in Rio 2022: Card, ingresso antecipado do festival, está esgotado

Em tempo recorde, todo o lote do Rock in Rio Card foi esgotado. O ingresso, que dá acesso antecipado para o festival de 2022, esgotou em 1h28min. A venda foi aberta às 19h de hoje, terça-feira, 21, na plataforma Ingresso.com. Um total de 200 mil ingressos foram colocados à venda para o Festival, com data prevista para setembro do próximo ano.

Com valores de R$ 545 a inteira e R$ 272,50 a meia-entrada, o Rock in Rio Card equivale a um ingresso antecipado para o Rock in Rio 2022, e dá ao comprador a chance de escolher em qual data pretende usá-lo. A escolha da data poderá ser feita a partir do dia 23 de novembro deste ano e tem data limite de escolha no dia 1º de abril de 2022 - dias antes da venda oficial de ingressos para o público geral. A partir deste mês, no próximo ano, será possível comprar os ingressos por dia de atração.

Sobre o assunto Rock in Rio 2022: Dua Lipa é confirmada; veja outras atrações do festival

Rolling Stone atualiza lista "500 Melhores Músicas de Todos os Tempos"; veja

Rock in Rio 2022: venda de ingressos começa hoje, 21; veja atrações e preço

Rock in Rio 2022: como comprar ingresso no Ingresso.com

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O ingresso do festival será totalmente digital e substituirá as pulseiras das edições anteriores. Segundo os desenvolvedores, o documento será anti-cópia, totalmente rastreável, com bloqueio de utilização duplicada e compatível com a grande maioria dos smartphones do mercado. Ainda, o ingresso não poderá ser impresso em casa e o código para acesso ao festival será gerado direto no telefone do comprador próximo a data do evento. No dia do festival, basta apresentar o ingresso digital em seu smartphone aos controladores da catraca e entrar no Rock in Rio 2022.

Rock in Rio 2022: quais as atrações confirmadas?

As apresentações são divididas em três palcos: Mundo, Sunset e New Dance Order. Confira:

2 de setembro

Palco Mundo: Iron Maiden, Megadeth, Dream Theater e Sepultura.

O festival ainda não divulgou o nome das atrações deste dia para os palcos Sunset e New Dance Order.

3 de setembro

Palco Mundo: Post Malone, Jason Derulo, Alok e Marshmello.

O festival ainda não divulgou o nome das atrações deste dia para os palcos Sunset e New Dance Order.

4 de setembro

Palco Mundo: Justin Bieber, Demi Lovato e IZA.

O festival ainda não divulgou o nome das atrações deste dia para os palcos Sunset e New Dance Order.

8 de setembro

Palco Sunset: Joss Stone, Corine Bailey Rae, Gloria Groove e Duda Beat.

Ainda não foram confirmadas as atrações para os palcos Mundo e New Dance Order.

9 de setembro

Ainda não foi confirmada nenhuma atração para este dia.

10 de setembro

Palco Sunset: Ludmilla e Macy Gray

Ainda não foi confirmada nenhuma atração para o palco Mundo neste dia.

11 de setembro

Palco Mundo: Ivete Sangalo e Dua Lipa

Palco Sunset: Ceelo Green

Ainda não foi confirmada nenhuma atração para o palco New Dance Order neste dia.

Tags