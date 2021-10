Terminou Round 6? Conheça cinco doramas de suspense e terror na Netflix

A série sul-coreana “Round 6”, também conhecida como “Squid Game”, se tornou uma das mais populares da Netflix no último mês. Ao quebrar recordes por alcançar o primeiro lugar em todos os países em que o streaming está disponível, o conteúdo continua um dos assuntos mais falados nas redes sociais.

A narrativa acompanha um grupo de pessoas com dificuldades financeiras que aceita um convite para ganhar dinheiro em um jogo de sobrevivência. A partir disso, eles passam por desafios aparentemente infantis, mas mortais.

A obra audiovisual, escrita por Hwang Dong-hyuk, é um “dorama”, ou seja, um drama asiático. As produções, comumente da Coreia do Sul e do Japão, viraram famosas em vários lugares do mundo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Para quem já terminou “Round 6” e quer outras séries do mesmo gênero para maratonar na Netflix, o Vida&Arte preparou uma lista com cinco conteúdos.

Sobre o assunto Doramas: um mergulho na febre dos dramas asiáticos

Brasil é o 3º país do mundo que mais consumiu doramas na pandemia

Round 6, série sul-coreana da Netflix, é acusada de plágio

Round 6 exibe número de telefone real e causa transtorno à mulher sul-coreana

Netflix: conheça os filmes e séries mais populares do streaming

Round 6: veja 10 curiosidades sobre a série sul-coreana sucesso na Netflix

Alice In Borderland

O jovem Ryohei Arisu (Kento Yamazaki) está desempregado e passa muito tempo jogando videogames. Em um determinado dia, acorda e encontra Tóquio de uma forma diferente. Ele está em uma versão distópica da cidade. Com isso, o protagonista e seus amigos precisarão jogar um jogo e seguir todas as regras para sobreviver.

Sweet Home

O adolescente Cha Hyun-Soo sofre um acidente de carro, que deixa todos os seus familiares mortos. Sozinho, ele se muda para um pequeno apartamento e tenta ganhar a vida.

Entretanto, um fenômeno estranho acontece: humanos começam a se transformar em monstros. A partir disso, os moradores do prédio tentarão sobreviver e lutar contra esses seres.

Strangers From Hell

Yoon Jong-Woo se muda de sua pequena cidade para trabalhar em uma empresa de Seul. Ele não tem dinheiro, então passa a viver em um apartamento barato, em que precisa dividir o banheiro e a cozinha com outros moradores.

Tudo parece correr normalmente até que os vizinhos começam a agir de maneira estranha após várias ocorrências misteriosas no local. Conteúdo é um thriller psicológico com 10 episódios.

Save Me

Depois que o pai perde o emprego, Im Sang-mi e sua família se mudam para um subúrbio na Coreia do Sul. No local, os familiares passam a frequentar um culto repleto de segredos, violência e tortura.

Nesta situação, a jovem vê seu irmão e sua mãe perderem o sentido de suas vidas por causa da organização. Anos depois, ela tenta se salvar ao pedir ajuda ao estudante de direito Han Sang-hwan.

A Korean Odyssey

Son Oh-Gong é um ser imortal que foi exilado para a Terra depois de uma série de ações que provocou. Com seus poderes retirados, é encarregado de proteger Seon-mi, uma mulher que costuma vender casas mal-assombradas e enfrenta vários problemas por sua habilidade de ver fantasmas.

Por outro lado, Cha Seung-won é um homem de negócios que tem um passado ruim com Son Oh-Gong. Ele, porém, vai tentar coletar pontos para se tornar uma divindade.

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui.

Tags