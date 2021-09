Round 6 exibe número de telefone real e causa transtorno à mulher sul-coreana

"Round 6" é a série do momento da Netflix. A trama mostra centenas de pessoas que aceitam o convite para participar de um jogo de sobrevivência, com prêmio milionário e consequências mortais. Apesar do sucesso, a série sul-coreano tem causado transtornos a uma mulher na vida real. Isso porque um número de telefone exibido na produção pertence a ela, que passou a receber ligações diariamente.

No primeiro episódio, um homem falido chamado Seong Gi-hun (Lee Jung-jae) é convidado para participar do jogo misterioso, concorrendo ao prêmio em dinheiro. Ele recebe um cartão bege com três formas geométricas e um número de telefone. Para participar, ele só precisa fazer uma ligação.

Sobre o assunto Paramount Plus: veja lançamentos de filmes e séries em outubro no streaming

Netflix em outubro: veja lançamentos de filmes e séries no streaming

The Last of Us: primeira imagem da série baseada no jogo é divulgada

Round 6, série sul-coreana da Netflix, é acusada de plágio

PlayStation Plus: veja a possível lista de jogos de outubro

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O problema é que o número existe na vida real e segundo o portal de notícias local Koreaboo, uma comerciante sul-coreana passou a receber ligações de pessoas pedindo para participar do jogo. “Depois que ‘Round 6’ estreou, tenho recebido ligações e mensagens sem parar 24 horas por dia, ao ponto de que está difícil seguir o cotidiano. Esse é um número que venho usando há mais de 10 anos, então, estou muito surpresa. Tive que apagar mais de 4000 números do meu telefone e chegou ao ponto de que as pessoas estão entrando em contato sem se importar se é dia ou noite por causa da curiosidade, então a bateria do meu celular não aguenta e o desliga”, declarou a mulher.

Após a série ter se tornado um fenômeno mundial, a comerciante declarou em uma nova entrevista que a Netflix chegou a oferecer uma compensação de 1 milhão de wons (aproximadamente R$ 4.500 na cotação atual). Porém, o streaming aconselhou a mulher que mudasse o número de telefone, uma vez que já foi divulgado.

Parte da população sul-coreana não gostou da atitude da Netflix e da baixa quantia oferecida e chegaram a protestar nas redes sociais. Ao saber da polêmica, o político sul-coreano Huh Kyung-young (Partido Nacional Revolucionário), que anunciou recentemente a candidatura para presidente, chegou a oferecer 100 milhões de wons (cerca de R$ 460 mil) pelo número.

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker.

Tags