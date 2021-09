Netflix: conheça os filmes e séries mais populares do streaming

Ted Sarandos, CEO da Netflix, divulgou as séries e os filmes mais populares da plataforma, de acordo com os dados do primeiro mês de lançamento das obras

Quais são as séries e os filmes mais populares da Netflix? Ted Sarandos, diretor executivo da plataforma de streaming, divulgou o ranking. Os dados foram levantados de acordo com o número de visualizações do primeiro mês de lançamento das produções.

Entre as séries, a primeira temporada de “Bridgerton” fica em primeiro lugar, com 82 milhões de reproduções. A obra, já confirmada para a segunda parte, conta a história de oito irmãos que vivem na alta sociedade de Londres do século XX.

Conteúdo recebeu grande popularidade no Brasil, inclusive, com menções do protagonista Regé Jean-Page. Além dele, estão no elenco: Phoebe Dynevor, Simone Ashley, Jonathan Bailey e Julie Andrews.

Em segundo lugar, está “Lupin: temporada 1”, com 76 milhões de visualizações. Série francesa conta a história de Assane Diop (Omar Sy), que deseja se vingar de uma família por causa de uma injustiça que ocorreu com seu pai.

No ranking, ainda estão, respectivamente, “The Witcher”, “Sex/Life”, “Stranger Things”, “La Casa de Papel”, “Tiger King: Murder, Mayhem and Madness”, “O Gambito da Rainha”, “Sweet Tooth” e “Emily em Paris”.

O topo da lista pode mudar no próximo mês com o lançamento de “Round 6”, segundo informações da entrevista de Ted Sarandos ao "Deadline". A nova produção sul-coreana está entre uma das mais assistidas da plataforma. Na história, um grupo de pessoas recebe convites para participar de jogos simples, mas letais, com o objetivo de quitar suas dívidas.

Já entre os filmes, o primeiro colocado é “Resgate”, com 99 milhões de reproduções. O longa-metragem, protagonizado por Chris Hemsworth, acompanha um mercenário que luta para sobreviver durante uma missão. Ele precisa salvar o filho, que foi sequestrado por um criminoso internacional.

Na segunda posição, está “Birdbox”, com 89 milhões. No enredo, uma mulher e duas crianças precisam atravessar uma floresta vendadas para que seres sobrenaturais não mostrem seus piores medos. Sandra Bullock é a protagonista.

Na sequência, estão “Troco em Dobro”, de Peter Berg; “Esquadrão em 6”, de Michael Bay; “Mistério do Mediterrâneo”, de Kyle Newacheck; “The Old Guard”, de Gina Prince-Bythewood; e outros.

10 séries mais vistas

1. Bridgerton: Temporada 1 (82 milhões)

2. Lupin: Temporada 1 (76 milhões)

3. The Witcher: Temporada 1 (76 milhões)

4. Sex/Life: Temporada 1 (67 milhões)

5. Stranger Things: Temporada 3 (67 milhões)

6. La Casa de Papel: Parte 4 (65 milhões)

7. Tiger King: Murder, Mayhem and Madness (64 milhões)

8. O Gambito da Rainha (62 milhões)

9. Sweet Tooth: Temporada 1 (60 milhões)

10. Emily em Paris: Temporada 1 (58 milhões)

10 filmes mais vistos

1. Resgate (99 milhões)

2. Bird Box (89 milhões)

3. Troco em Dobro (85 milhões)

4. Esquadrão 6 (83 milhões)

5. Mistério no Mediterrâneo (83 milhões)

6. The Old Guard (78 milhões)

7. Enola Holmes (77 milhões)

8. Project Power (75 milhões)

9. Army of the Dead (75 milhões)

10. Paternidade (74 milhões)



