Round 6, série sul-coreana da Netflix, é acusada de plágio

Passando por dificuldades financeiras, centenas de pessoas aceitam o convite para participar de um jogo de sobrevivência. Mas para disputar o prêmio milionário, as consequências podem ser mortais. Essa é a trama por trás de "Round 6", nova série da Netflix. Mas apesar do sucesso, a produção está sendo acusada de plágio.

Ao ser lançada, a série já era comparada com "Jogos Vorazes", mas no Twitter, internautas apontaram semelhanças mais escancaradas com o filme japonês “As the Gods Will”, de 2014. Baseado no mangá “Kamisama no Iu Toori”, o longa apresenta um estudante do ensino médio, Shun Takahata, que é forçado a entrar em um jogo que tem como penalidade a morte.

Internautas apontaram como características similares entre as duas produções os cenários e figurinos. Também repararam que o primeiro jogo apresentado na série da Netflix contém as mesmas regras e punições do filme.

Porém, em coletiva de imprensa, o showrunner Hwang Dong-hyuk negou que tenha se inspirado no filme japonês e que inclusive criou a história de "Round 6" antes da estreia do longa. "O primeiro jogo é similar, isso é verdade. Mas não existem tantas semelhanças. Eu produzi a trama de 'Round 6' entre 2008 e 2009, e na época escolhi o 'Luz Vermelha, Luz Verde' (inspirado numa brincadeira infantil local) como o primeiro jogo", declarou.

