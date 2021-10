Podcast de alunos da UFC sobre trabalhadores na pandemia ganha Prêmio UnBCast

O programa foi desenvolvido em uma disciplina do curso de Jornalismo da Universidade Federal do Ceará

O podcast "Essenciais", produzido por alunos do curso de Jornalismo da Universidade Federal do Ceará (UFC), ganhou o Prêmio UnBCast de Podcasts Universitários na categoria de Melhor Roteiro Não Ficcional. No programa são apresentados trabalhadores que não puderam exercer suas profissões remotamente durante a pandemia de Covid-19, como motoristas de ônibus e operadoras de caixa.

O projeto surgiu durante a disciplina de "Oficina de Formatos Sonoros", do curso de Jornalismo da Universidade Federal do Ceará. Clara Gantois, Clarice Nascimento, Davi Holanda, Miguel Araújo, Nathally Kimberly e William Barros são os alunos responsáveis pela produção, com a orientação da professora Rosane Nunes e apoio da Rádio Universitária FM.

Sob a perspectiva do jornalismo narrativo, os produtores reuniram elementos da linguagem radiofônica para aproximar o ouvinte das rotinas abordadas. Disponível no Spotify, o primeira episódio conta com a participação dos motoristas de ônibus Pedro da Silva e Cláudio Carneiro e o segundo episódio apresenta as operadoras de caixa Beth Aquino e Maria Idelvânia.

Durante o desenvolvimento, a equipe optou por alternar as funções de produção, entrevistas e narração, roteiro e edição para que cada integrante pudesse experimentar diferentes papéis e contribuir com a elaboração do projeto. Em entrevista ao O POVO, os integrantes falaram sobre o projeto.

"Um dos nossos grandes desafios foi contar essas histórias sem contato presencial, sem a devida imersão na rotina daqueles trabalhadores", comenta Nathally. "Em outros tempos, nós teríamos ido aos terminais, aos ônibus, às farmácias, porque justamente o nosso desejo, a nossa intenção, era mostrar de perto a realidade daqueles trabalhadores. Mas sem essa possibilidade, a gente teve que tomar um cuidado muito especial na humanização das entrevistas", explica.



"Hoje em dia, a gente ainda tem um contato muito especial com cada um dos entrevistados, que doaram seu tempo, contando cada detalhe do que acontecia. Foi um respeito muito grande e uma confiança muita grande deles, de compartilhar tudo que viveram com a gente", conta. "Tentamos ao máximo trazer essa experiência, viver, entender e repassar para quem tá ouvindo, para que a gente possa ressaltar a importância dos nossos trabalhadores que foram peças-chaves na pandemia", declara.

Sobre o prêmio, Davi Holanda conta que a equipe não tinha expectativa de vencer, mas ficou muito feliz em receber o reconhecimento. "É uma premiação nacional, com mais de 27 avaliadores de todo o Brasil", explica. "Muita alegria e uma sensação de dever cumprido, mas tenho que confessar que foi uma surpresa", conta. A equipe ainda produzirá o terceiro episódio, que ainda não tem data de lançamento.

Sobre o Prêmio UnBCast

Essa foi a primeira edição do Prêmio UnBCast de Podcasts Universitários, que recebeu 86 inscrições nas 9 categorias propostas, incluindo mais de 40 instituições de ensino superior, de todas as regiões do País. O objetivo é "valorizar produções universitárias no campo da mídia sonora, incentivando seus(as) realizadores(as) e divulgando seus conteúdos em áudio". Além do podcast "Essenciais", outro programa cearense, "Fora o Baile", produzido por alunos da Unifor, também foi inscrito na premiação.

