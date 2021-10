Curso virtual e gratuito debate sobre a literatura de Machado de Assis

O museu Casa Guilherme de Almeida promove uma ação formativa sobre o escritor brasileiro Machado de Assis. Durante quatro dias, entre 14 de outubro e 4 de novembro, o curso “Contos de Machado de Assis: Entre o Jornal e os Livros” ocorrerá em formato gratuito e virtual.

Jaison Luís Crestani, doutor em Letras e pesquisador do autor de “Memórias Póstumas de Brás Cubas” (1881), apresenta um percurso criativo a partir dos contos publicados em periódicos.

Com isso, será possível conhecer as experimentações ficcionais que o escritor carioca dispunha em sua produção literária. O ministrante do curso ainda mostrará as características específicas de cada material ao relacionar com o contexto da época em que foi escrito.

As atividades contarão com quatro encontros, sempre às quintas-feiras, a partir das 19 horas. As inscrições, que estão abertas até o dia 12 de outubro, podem ser realizadas no site da Poiesis Gestão Cultural.

Machado de Assis, considerado um dos maiores escritores brasileiros, é o autor de várias obras importantes para a literatura nacional, como "Dom Casmurro" (1899), "O Alienista" (1882) e "Quincas Borba" (1891).

Contos de Machado de Assis

Quando: de 14 de outubro a 4 de novembro, sempre às quintas-feiras, a partir das 19 horas

Inscrições: no site da Poiesis Gestão Cultural

Mais informações: no perfil do Instagram @casaguilhermedealmeida



