Festival NOIA prorroga inscrições até próxima sexta, 8

Evento acontece de forma presencial e online, de 7 a 13 de dezembro, no Cinema do Shopping Benfica e no YouTube

O NOIA – Festival Brasileiro de Cinema Universitário prorrogou o prazo de inscrições para a Mostra Brasileira de Cinema Universitário, para a Mostra Cearense de Fotografia Universitária e para a Mostra Cearense de Bandas Universitárias até a próxima sexta, 8 de outubro. Os realizadores podem concorrer com curtas-metragens, fotografias e bandas de forma online e gratuita por meio de formulário no site www.festivalnoia.com.br.

Em sua 20ª edição no Ceará, o NOIA celebra o permanente diálogo entre Cultura e Educação. O festival promove exibições de filmes, debates, oficinas de formação em audiovisual, shows de bandas e exposições de fotografia. Neste ano, a mostra acontece de forma presencial e online, de 7 a 13 de dezembro, no Cinema do Shopping Benfica em Fortaleza e no YouTube do Festival NOIA.

Dentre os vencedores da 19ª edição do NOIA, no ano passado, estão os filmes “Ser Feliz no Vão”, de Lucas H. Rossi dos Santos (Melhor Filme Brasileiro Júri Oficial); “Perifericu”, de Nay Mendl, Rosa Caldeira, Stheffany Fernanda e Vita Pereira (Melhor Filme Brasileiro Júri Da Crítica); e “Tô Indo”, de May Alves e Leonardo H. (Melhor Filme Brasileiro Júri Popular).

Inscrições NOIA – Festival Brasileiro de Cinema Universitário

Onde: www.festivalnoia.com.br

Quando: até sexta, 8 de outubro

Gratuito

Mais informações em @festivalnoia no Instagram

