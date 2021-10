Ecléticos Livre Festival: idealizador reflete significados do nome do evento

Existente há cinco anos, o Ecléticos Livre Festival não foi organizado em 2020 devido à pandemia de Covid-19 e neste ano ocorre de maneira virtual. William Mendonça, idealizador do evento, explica que o nome do festival foi concebido por diversos motivos

O Ecléticos Livre Festival começou no último dia 25 de setembro, e segue até 16 de outubro, sempre aos sábados. Existente há cinco anos, o evento não foi organizado em 2020 devido à pandemia de Covid-19 e neste ano ocorre de maneira virtual. Em entrevista à Rádio O POVO CBN, o produtor cultural William Mendonça, idealizador do evento, explica que o nome do festival foi concebido por diversos motivos, da estética musical aos públicos-alvo.

“Ele tem propositalmente a palavra livre, no singular. Ela vem do grego, que significa liberdade de escolha. Significa ter sua pluralidade e socializar com essa diversidade do planeta”, diz ele. Essa mistura de elementos envolve estéticas, tradições, povos e cores. “É um encontro. Onde você que é apreciador do rock pode mergulhar na cultura popular. Você que é da cultura popular pode ouvir música clássica”.

Sobre o assunto Cine Ceará divulga filmes selecionados para as mostras competitivas

Maria Bethânia terá podcast sobre literatura a partir de novembro

Outros mundos de fantasia: conheça a nova geração de escritores brasileiros

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“É um convite para a sociedade se abrir. E com isso a gente vai tratando o respeito com os outros”, continua. William também destaca o cuidado do festival com o meio ambiente. “A gente nasceu ali no Parque do Cocó. A gente tem o cuidado da consciência ambiental com a fauna e a flora locais. A gente sempre trabalhou respeitando o ambiente. Lixo, coleta seletiva, terminar o festival às 21 horas para respeitar a flora”, cita.

Para o profissional, a arte funciona como um “canal de acesso” para esse tipo de reflexão e posicionamento. “Nós que somos criadores desses espaços de multiconvivência precisamos entender qual o nosso papel nesse momento. Desde a primeira edição, em 2016, eu tive esse entendimento de que a cultura é tudo, desde o comportamento à consciência do cidadão”, reflete.

“Isso faz com que a gente traga esse nome ‘ecléticos’. Também é eclético na classificação etária. Então, tem criança, adulto, todas as idades são bem-vindas”, celebra. Ele relembra também a ligação entre cultura e saúde, por isso a decisão de realizar o evento de forma online, para preservar os cuidados pandêmicos.



Confira programação dos próximos dias de Ecléticos Livre Festival

2 de outubro

10 horas: podcast Ecléticos Livre EP 2 – “Cultura, Cidadania e Meio Ambiente”, no Spotify



15 horas: painel “Economia Criativa em Tempo de Pandemia: Criação e Empreendedorismo”, com Tiê, Valmir Lins, André Brasileiro e William Mendonça, no YouTube



16 horas: palestra

9 de outubro

16 horas: programa show com atrações musicais, no YouTube

16 de outubro

16 horas: programa show com atrações musicais, no YouTube

Ecléticos Livre Festival: onde assistir

A programação do evento é transmitida ao vivo no canal do YouTube (clique aqui para acessar). Mais informações podem ser encontradas no Instagram.

Tags