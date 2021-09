GP do Cinema Brasileiro: cearense "Pacarrete" recebe 15 indicações; confira lista

Gravado em Russas, filme de Allan Deberton é um dos mais indicados da edição de 2021 do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, que ainda destacou "Sertânia", coprodução Ceará-Bahia

A história de uma bailarina de Russas que sonha em se apresentar para o público da cidade, mas é incompreendida pelas pessoas e pelo poder público, é um dos destaques do 20º Grande Prêmio do Cinema Brasileiro. O longa cearense "Pacarrete", dirigido pelo russano Allan Deberton, é finalista em 15 categorias da premiação, sendo - ao lado de "Boca de Ouro", de Daniel Filho - um dos filmes com maior número de indicações deste ano. A cerimônia de entrega dos troféus Grande Otelo ocorre no dia 28 de novembro, com transmissão ao vivo da TV Cultura.

As indicações a "Pacarrete" coroam uma trajetória de sucesso que começou em 2019, quando o longa foi um dos brasileiros a concorrer no Festival Internacional de Cinema de Xangai daquele ano. Meses depois, sagrou-se grande vencedor do 47º Festival de Gramado e conquistou o público com exibições especiais durante o 29º Cine Ceará.

Leia também | "Pacarrete é um estado de espírito", afirma a atriz Marcélia Cartaxo

A estreia nos cinemas ficou para 2020 e foi impactada pelo contexto da pandemia, mas o filme conseguiu espaço, repercussão e público com a retomada das salas. Em abril, o longa cearense ainda venceu sete categorias no Festival Sesc Melhores Filmes, em votação de público e da crítica.

Agora, no GP do Cinema Brasileiro, as 15 indicações foram frutos do reconhecimento de profissionais da indústria associados à Academia. Além dos vencedores da votação oficial, haverá, ainda, prêmio votado pelo público na internet.

"Pacarrete" foi indicado nas categorias de melhor longa de ficção, melhor longa de comédia, melhor primeira direção de longa, melhor atriz (Marcélia Cartaxo), melhor atriz coadjuvante (Soia Lira e Zezita Matos), melhor ator coadjuvante (João Miguel), melhor direção de fotografia (Beto Martins), melhor roteiro original (Allan Deberton, André Araújo, Natália Maia e Samuel Brasileiro), melhor direção de arte (Rodrigo Frota), melhor figurino (Chris Garrido), melhor maquiagem (Tayce Vale), melhor montagem de ficção (Joana Collier), melhor som (Márcio Câmara, Cauê Custódio e Rodrigo Ferrante) e melhor trilha sonora.

"Boca de Ouro", drama de época de Daniel Filho, também teve 15 indicações. "A Divisão - O Filme" somou oito indicações, seguido de "Três Verões" com sete e, com seis, "A Febre", "Babenco - Alguém Tem que Ouvir o Coração e Dizer: Parou" e "Jovens Polacas".



Coprodução Ceará-Bahia, "Sertânia", do baiano Geraldo Sarno, conquistou três indicações: melhor direção, direção de arte e figurino.

Além das categorias de cinema, o evento também reconhece produções de TV. Na disputa de obras da TV paga ou de streamings, foram indicadas a melhor série documental produções como "Anitta - Made in Honório", da Netflix, e "Favela Gay - Periferia LGBTQI+", do Canal Brasil. Já na categoria de ficção, figuram "Bom dia, Verônica" (Netflix), "Hard" (HBO) e "Os Últimos Dias de Gilda" (Canal Brasil).

Já na disputa da TV aberta, concorrem "Gilda, Lúcia e o Bode" (Globo), "Sob Pressão - Plantão covid" (Globo) e "Tá Puxado" (TV Jornal/SBT).

Confira lista completa:

Melhor Longa-Metragem Ficção

- "A Divisão – O Filme", de Vicente Amorim

- "A Febre", de Maya Da-Rin

- "Boca De Ouro", de Daniel Filho

- "Cidade Pássaro", de Matias Mariani

- "Pacarrete", de Allan Deberton

Melhor Longa-Metragem Documentário

- "Babenco: Alguém Tem Que Ouvir O Coração E Dizer: Parou", de Bárbara Paz

- "Dentro Da Minha Pele", de Toni Venturi e Val Gomes

- "Fico Te Devendo Uma Carta Sobre O Brasil", de Carol Benjamin

- "Fotografação", de Lauro Escorel

- "Partida", de Caco Ciocler



Melhor Longa-Metragem Comédia

- "Carlinhos E Carlão", de Pedro Amorim

- "De Perto Ela Não É Normal", de Cininha De Paula

- "Não Vamos Pagar Nada", de João Fonseca

- "No Gogó Do Paulinho", de Roberto Santucci

- "Os Espetaculares", de André Pellenz

- "Pacarrete", de Allan Deberton

Melhor Longa-Metragem Animação

- "Os Under-Undergrounds, O Começo", de Nelson Botter Jr.

- "Osmar, A 1º Fatia Do Pão De Forma", de Ale Mchaddo



Melhor Longa-Metragem Infantil

- "10 Horas Para O Natal", de Cris D’amato

- "O Melhor Verão Das Nossas Vidas", de Adolpho Knauth



Melhor Direção

- Ana Luiza Azevedo, por "Aos Olhos De Ernesto"

- Daniel Filho, por "Boca De Ouro"

- Geraldo Sarno, por "Sertânia"

- Jeferson De, por "M8 – Quando A Morte Socorre A Vida"

- Sandra Kogut, por "Três Verões"

- Vicente Amorim, por "A Divisão – O Filme"



Melhor Primeira Direção de Longa-Metragem

- Allan Deberton, por "Pacarrete"

- Bárbara Paz, por "Babenco: Alguém Tem Que Ouvir O Coração E Dizer: Parou"

- Djin Sganzerla, por "Mulher Oceano"

- Matias Mariani, por "Cidade Pássaro"

- Maya Da-Rin, por "A Febre"



Melhor Atriz

- Andrea Beltrão como Frederica, por "Verlust"

- Lorena Comparato como Celeste, por "Boca De Ouro"

- Malu Mader como Guigui, por "Boca De Ouro"

- Marcélia Cartaxo como Pacarrete, por "Pacarrete"

- Regina Casé como Madá, por "Três Verões"



Melhor Ator

- Flávio Bauraqui como Jorge, por "Abraço"

- Irandhir Santos como Breno, por "Fim De Festa"

- Marcos Palmeira como Boca De Ouro, por "Boca De Ouro"

- Rogério Fróes como Lira, por "Três Verões"

- Silvio Guindane como Caveirinha, por "Boca De Ouro"

- Silvio Guindane como Mendonça, por "A Divisão – O Filme"



Melhor Atriz Coadjuvante

- Berta Loran como Sarita, por "Jovens Polacas"

- Denise Fraga como Berenice, por "Música Para Morrer De Amor"

- Gisele Fróes como Marta, por "Três Verões"

- Hermila Guedes como Cosma e Damiana, por "Fim De Festa"

- Soia Lira como Maria, por "Pacarrete"

- Zezé Motta como Ilza, por M8 – "Quando A Morte Socorre A Vida"

- Zezita Matos como Chiquinha, por "Pacarrete"



Melhor Ator Coadjuvante

- Flavio Bauraqui como Sargento da PM, por "Não Vamos Pagar Nada"

- Flavio Bauraqui como Tião, por "Macabro"

- Flavio Migliaccio como Sr. Abraão, por "Jovens Polacas"

- Guilherme Fontes como Agenor, por "Boca De Ouro"

- João Miguel como Miguel, por "Pacarrete"

- Otávio Muller como Edgar, por "Três Verões"



Melhor Roteiro Original

- Allan Deberton, André Araújo, Natália Maia e Samuel Brasileiro, por "Pacarrete"

- Jorge Furtado e Ana Luiza Azevedo, por "Aos Olhos De Ernesto"

- Maria Camargo e Bárbara Paz por "Babenco: Alguém Tem Que Ouvir O Coração E Dizer: Parou"

- Matias Mariani, Chika Anadu, Francine Barbosa, Julia Murat, Maíra Bühler e Roberto Winter por "Cidade Pássaro"

- Sandra Kogut E Iana Cossoy Paro por "Três Verões"



Melhor Roteiro Adaptado

- Ale Mchaddo – Adaptado da série de TV “Osmar, A 1º Fatia Do Pão De Forma”, De Ale Mchaddo – por "Osmar, A 1ª Fatia Do Pão De Forma"

- Alex Levy-Heller – Adaptado da obra “Jovens Polacas”, de Esther Largman – por "Jovens Polacas"

- Esmir Filho e Ismael Caneppele – Adaptado da obra “Verlust”, de Ismael Caneppele – Por "Verlust"

- Euclydes Marinho – Adaptado da obra “Boca De Ouro”, de Nelson Rodrigues – Por "Boca De Ouro"

- Jeferson De e Felipe Sholl – Adaptado da obra “M8: Quando A Morte Socorre A Vida”, de Salomão Polakiewicz – por "M8 – Quando A Morte Socorre A Vida"



Melhor Direção de Fotografia

- Azul Serra por "Macabro"

- Barbara Alvarez por "A Febre"

- Beto Martins por "Pacarrete"

- Felipe Reinheimer por "Boca De Ouro"

- Gustavo Hadba por "A Divisão – O Filme"



Melhor Direção de Arte

- Ana Dominoni por "Sertânia"

- Ana Paula Cardoso por "A Febre"

- Daniel Flaksman por "A Divisão – O Filme"

- Mario Monteiro por "Boca De Ouro"

- Rodrigo Frota por "Pacarrete"



Melhor Figurino

- Ana Avelar por "Macabro"

- Ana Dominoni por "Sertânia"

- Chris Garrido por "Pacarrete"

- Kika Lopes por "Boca De Ouro"

- Sol Azulay por "Jovens Polacas"



Melhor Maquiagem

- Adriano Manques por "Boca De Ouro"

- Britney Federline por "Aos Olhos De Ernesto"

- Sid Andrade por "Jovens Polacas"

- Sonia Penna por "M8 – Quando A Morte Socorre A Vida"

- Tayce Vale por "Pacarrete"



Melhor Efeito Visual

- Bernardo Neder por "Jovens Polacas"

- Bernardo Neder por "M8 – Quando A Morte Socorre A Vida"

- Fabio Souza por "Cidade Pássaro"

- Hoël Sainleger por "A Febre"

- Marcelo Siqueira, ABC por "A Divisão – O Filme"

- Marcelo Siqueira, ABC por "Boca De Ouro"



Melhor Montagem Ficção

- Danilo Lemos por "A Divisão – O Filme"

- Diana Vasconcellos, ABC por "Boca De Ouro"

- Giba Assis Brasil por "Aos Olhos De Ernesto"

- Joana Collier por "Pacarrete"

- Karen Akerman por "A Febre"

- Sérgio Mekler, Edt e Luisa Marques por "Três Verões"



Melhor Montagem Documentário

- Cao Guimarães e Bárbara Paz por "Babenco: Alguém Tem Que Ouvir O Coração E Dizer: Parou"

- Domingos Oliveira e Victor Magrath por "Os 8 Magníficos"

- Fabio Santos por "Aquecimento Global"

- Idê Lacreta por "Fotografação"

- Jordana Berg por "Soldado Estrangeiro"

- Marcola Marinho e Paulo Alberto por "Dentro Da Minha Pele"

- Marília Moraes, Edt e Isabel Castro, Edt por "Fico Te Devendo Uma Carta Sobre O Brasil"



Melhor Som

- Gabriela Cunha, Xavier Thibault e Gilles Bernadeau por "Cidade Pássaro"

- José Moreau Louzeiro, Lucas Marcier, Fabiano Krieger e Paulo Gama por "A Divisão – O Filme"

- José Moreau Louzeiro, Tomás Alem, Bernardo Uzeda, Rodrigo Noronha e Gustavo Loureiro por "Macabro"

- Márcio Câmara, Cauê Custódio e Rodrigo Ferrante por "Pacarrete"

- Rodrigo Ferrante, Miriam Biderman, ABC e Ricardo Reis, ABC por "Babenco: Alguém Tem Que Ouvir O Coração E Dizer: Parou"



Melhor Trilha Sonora

- André Abujamra e Eron Guarnieri por "Abraço"

- Bárbara Paz e O Grivo por "Babenco: Alguém Tem Que Ouvir O Coração E Dizer: Parou"

- Berna Ceppas por "Boca De Ouro"

- Dj Dolores por "Fim De Festa"

- Fred Silveira por "Pacarrete"



Melhor Série Animação TV Paga/ OTT

- "Rocky & Hudson: Os Caubóis Gays" – 1ª Temporada (Canal Brasil). Direção Geral: Erica Maradona. Produtora Brasileira Independente: Otto Desenhos Animados

- "Senninha Na Pista Maluca" – 2ª Temporada (Gloob). Direção Geral: Bianca Senna. Produtora Brasileira Independente: Gullane

- "Zuzubalândia" – 2ª Temporada (Cartoon Network, Boomerang E Tooncast). Direção Geral: Mariana Caltabiano. Produtora Brasileira Independente: Mariana Caltabiano Criações



Melhor Série Documentário TV Paga/ OTT

- "Amarelo Prisma" – 1ª Temporada (Gnt). Direção Geral: Emicida E Evandro Fióti. Produtora Brasileira Independente: Laboratório Fantasma Produções E Mutato Entretenimento

- "Anitta: Made In Honório" – 1ª Temporada (Netflix). Direção Geral: Andrucha Waddington. Produtora Brasileira Independente: Conspiração

- "Cientistas Brasileiros Entre Os Melhores" – 1ª Temporada (Looke). Direção Geral: Guilherme Fiuza Zenha E Silvia Godinho. Produtora Brasileira Independente: Immagini Animation Studios

- "Favela Gay - Periferia LGBTQI+" – 1ª Temporada (Canal Brasil). Direção Geral: Rodrigo Felha. Produtora Brasileira Independente: Luz Mágica Produções Audiovisuais

- "Milton E O Clube Da Esquina" – 1ª Temporada (Canal Brasil). Direção Geral: Vitor Mafra. Produtora Brasileira Independente: Gullane



Melhor Série Ficção TV Paga/ OTT

- "Bom Dia, Verônica" – 1ª Temporada (Netflix). Direção Geral: José Henrique Fonseca. Produtora Brasileira Independente: Zola Filmes

- "Detetives Do Prédio Azul" - 14ª Temporada (Gloob). Direção Geral: Viviane Jundi. Produtora Brasileira Independente: Conspiração

- "Hard" – 1ª Temporada (HBO). Direção Geral: Rodrigo Meirelles. Produtora Brasileira Independente: Gullane

- "Os Últimos Dias De Gilda" - 1ª Temporada (Canal Brasil). Direção Geral: Gustavo Pizzi. Produtora Brasileira Independente: Baleia Filmes

- "Um Contra Todos" – 4ª Temporada (Fox). Direção Geral: Breno Silveira E Daniel Lieff. Produtora Brasileira Independente: Conspiração



Melhor Série Ficção TV Aberta

- "Gilda, Lucia E O Bode" - 1ª Temporada (TV Globo). Direção Geral: Andrucha Waddington. Produtora Brasileira Independente: Conspiração

- "Sob Pressão" – Plantão Covid - Temporada Especial (TV Globo). Direção Geral: Andrucha Waddington. Produtora Brasileira Independente: Conspiração

- "Tá Puxado" - 1ª Temporada (TV Jornal/Sbt). Direção Geral: Rodrigo César. Produtora Brasileira Independente: All Screens Films



Melhor Curta-Metragem Animação

- "Mãtãnãg, A Encantada", de Shawara Maxakali e Charles Bicalho

- "O Homem Das Gavetas", de Duda Rodrigues

- "Subsolo", de Erica Maradona e Otto Guerra

- "Tandem", de Vivian Altman

- "Um Peixe Para Dois", de Chia Beloto



Melhor Curta-Metragem Documentário

- "À Beira Do Planeta Mainha Soprou A Gente", de Bruna Barros e Bruna Castro

- "Cinema Contemporâneo", de Felipe André Silva

- "Filhas De Lavadeiras", de Edileuza Penha de Souza

- "In Memorian - O Roteiro Do Gravador", de Sylvio Lanna

- "Minha História É Outra", de Mariana Campos

- "O Que Pode Um Corpo?", de Victor Di Marco e Márcio Picoli

- "Rua Augusta, 1029", de Mirrah da Silva



Melhor Curta-Metragem Ficção

- "5 Estrelas", de Fernando Sanches

- "A Barca", de Nilton Resende

- "Egum", de Yuri Costa

- "Perifericu", de Nay Mendl, Rosa Caldeira, Stheffany Fernanda e Vita Pereira

- "Receita De Caranguejo", de Issis Valenzuela

- "República", de Grace Passô



Melhor Longa-Metragem Ibero-Americano

- "Monos, Entre O Céu E O Inferno" | Monos (Colômbia) / Ficção / Direção: Alejandro Landes. Distribuidor Brasileiro: Pandora Filmes

- "O Filme De Bruno Aleixo" | O Filme De Bruno Aleixo (Portugal) / Ficção / Direção: João Moreira e Pedro Santo. Distribuidor Brasileiro: Vitrine Filmes

- "O Roubo Do Século" | El Robo Del Siglo (Argentina) / Ficção / Direção: Ariel Winograd. Distribuidor Brasileiro: Warner Bros

- "Pornô Para Principiantes" | Pornô Para Principiantes (Uruguai, Argentina E Brasil) / Ficção / Direção: Carlos Ameglio – Coprodução Brasileira: Bossanovafilms – Distribuidor Brasileiro: Pandora Filmes

- "Tarde Para Morrer Jovem" | Tarde Para Morir Joven (Chile, Brasil, Holanda E Catar) / Ficção / Direção: Dominga Sotomayor – Coprodução Brasileira: Rt Features – Distribuidor Brasileiro: Pandora Filmes



Melhor Longa-Metragem Internacional

- "Apocalypse Now: Final Cut" | Apocalypse Now: Final Cut (Eua) / Ficção / Direção: Francis Ford Coppola. Distribuidor Brasileiro: Pandora Filmes

- "Jojo Rabbit" | Jojo Rabbit (EUA) / Ficção / Direção: Taika Waititi. Distribuidor Brasileiro: Disney

- "O Farol" | The Lighthouse (EUA) / Ficção / Direção: Robert Egges. Distribuidor Brasileiro: Vitrine Filmes

- "O Pai" | The Father | Bashtata (Bulgária e Grécia) / Ficção / Direção: Kristina Grozeva e Petar Valchanov. Distribuidor Brasileiro: Pandora Filmes

- "Você Não Estava Aqui" | Sorry We Missed You (Reino Unido) / Ficção / Direção: Ken Loach. Distribuidor Brasileiro: Vitrine Filmes



