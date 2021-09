Netflix em outubro: veja lançamentos de filmes e séries no streaming

Já está de olho nos lançamentos de outubro? A Netflix divulgou a lista de filmes e séries que chegam ao seu catálogo durante o mês. Um dos destaques é o reality show espanhol “Insiders”, que estreia no dia 21. No conteúdo, doze pessoas acreditam estar participando da seleção final para integrar o programa. Mas, na verdade, estão sendo filmadas sem saber.

Ainda haverá o lançamento de “Colin em Preto e Branco”. Narrativa acompanha as experiências de Colin Kaepernick durante o ensino médio, que o levaram a se tornar um ativista pelos direitos civis. Ele, que também é um jogador de futebol americano, é o criador da série ao lado da roteirista Ava DuVernay.

Outro conteúdo que chega ao catálogo é a segunda temporada de “Sintonia”, que revela a trajetória dos adolescentes Doni (Jottapê), Nando (Christian Malheiros) e Rita (Bruna Mascarenhas). Os três cresceram na mesma favela, influenciados pelo funk, a igreja e o tráfico de drogas.

Suas experiências fazem com que sigam caminhos distintos. Entretanto, buscam apoio na amizade para continuar. Agora, os dois garotos precisarão lutar para se manterem na música.

Além disso, destaca-se o reality show brasileiro “Casamento às Cegas”. No programa, os participantes escolherão parceiros desconhecidos para se casarem. Depois de noivos, terão que lidar com os problemas da convivência.

Para os fãs de musicais, haverá o lançamento de “Diana: O Musical”, filmado antes da estreia oficial nos palcos da Broadway. Com músicas e letras compostas por David Bryan e Joe Dipietro, história é baseada na princesa Diana.

Outubro na Netflix

1º/10

- "Maid: Minissérie"

- "Seinfeld" (temporadas 1 a 9)

- "Diana: O Musical"

- "O Culpado"

- "Difícil de Engolir"

- "Carandiru"

- "Wimbledon: O Jogo do Amor"

- "Colônia Dignidade: Uma Seita Nazista no Chile" (temporada 1)

- "Magias & Miados" (temporada 1)

- "Beyblade Burst Rise" (temporada 1)

- "The Seven Deadly Sins: Cursed by Light"

03/10

- "Scissor Seven" (temporada 3)

04/10

- "On My Block" (temporada 4)

- "Pistas de Blue e Você" (temporada 1)

06/10

- "Casamento às Cegas"

- "A Vingança das Juanas" (temporada 1)

- "Cozinhando o Impossível" (temporada 1)

- "Tem Alguém na sua Casa"

- "Jogo Comprado" (volume 1)

- "Luccas Neto em: O Mapa do Tesouro 2"

07/10

- "Batalha Bilionária: O Caso Google Earth"

08/10

- "Pretty Smart" (temporada 1)

- "Flagrantes de Família" (temporada 3)

- "Dano Colateral"

- "O Mistério das Mortes de Burari"

- "The Spokeswoman"

- "Um Conto Sombrio dos Grimm" (temporada 1)

- "Pokémon, o Filme: Segredos da Selva"

09/10

- "Venom"

- "Blue Period" (temporada 1)

12/10

- Tudo Por Um Pop Star

13/10

- "O Fio Invisível"

- "Entre Frestas"

- "Violet Evergarden: O Filme"

14/10

- "Outra Vida" (temporada 2)

15/10

- "Você" (temporada 3)

- "The Trip"

- "No Jogo do Amor"

17/10

- "Valentina"

19/10

- "A Casa Mágica da Gabby" (temporada 3)

20/10

- "As Passageiras"

21/10

- "Komi Can't Communicate" (temporada 1)

- "Insiders" (temporada 1)

- "Goop: Muito Além do Prazer" (temporada 1)

- "A Vida é um Bug" (temporada 1)

- "ONE OK ROCK: Flip a Coin"

22/10

- "Locke & Key" (temporada 2)

- "Departamento de Conspirações" (parte 1)

- "O Desconhecido Mundo Animal"

- "Dinastia" (temporada 4)

- "Maya e os 3 Guerreiros"

26/10

- "O Vendedor de Passados"

27/10

- "Sintonia" (temporada 2)

- "Hypnotic"

- "Sem Conexão" (parte 2)

28/10

- "Hospital Playlist" (temporada 2)

- "Luis Miguel - A Série" (temporada 3)

- "Exército de Ladrões: Invasão da Europa"

- "A Origem do Mundo"

30/10

- "Amor, Casamento e Divórcio" (temporada 2)



