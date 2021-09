The Last of Us: primeira imagem da série baseada no jogo é divulgada

Uma imagem da série baseada em The Last of Us"foi divulgada nessa segunda, 27, pela HBO. Fãs elogiaram a semelhança entre a apresentação dos personagens e do cenário com o conteúdo visual do jogo

A primeira imagem oficial da série de televisão baseada no jogo eletrônico The Last of Us foi divulgada nessa segunda-feira, 27, pela HBO, emissora estadunidense responsável pela adaptação. O jogo pós-apocalíptico, desenvolvido pela Naughty Dog, é protagonizado por Joel, um sobrevivente responsável por entregar Ellie, possível fonte de uma vacina para um vírus que assolou o mundo, a um grupo de cientistas.

Na imagem divulgada pela HBO, é possível ver Pedro Pascal e Bella Ramsey, atores responsáveis por interpretar Joel e Ellie, de costas, sem revelar sua caracterização completa. Após a publicação da imagem, fãs do jogo elogiaram a semelhança entre a apresentação dos personagens e do cenário amplo e verde retratado com o conteúdo visual do material-fonte.

Sobre o assunto Call of Duty: Vanguard ganha data de lançamento e novos recursos

Jogar duas horas de videogame queima o mesmo que mil abdominais, diz estudo

Mercado game não sabe o que é crise

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O elenco da série também contará com Gabriel Luna, que interpretará Tommy, irmão de Joel; Merle Dandridge como Marlene, líder dos Vaga-lumes, grupo de resistência; e Anna Torv como Tess, parceria de sobrevivência de Joel; entre outros. Neil Druckman, autor do jogo, é co-desenvolvedor e co-roteirista da série, ao lado de Craig Mazin. Ainda não há previsão de estreia para a adaptação da HBO.

Tags