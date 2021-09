Met Gala: Anitta comparece com vestido escolhido por Anna Wintour; veja

Nesse domingo, 12, a cantora Anitta fez história na música brasileira ao se apresentar no Video Music Awards, o VMA, evento que desde 1984 premia os melhores videoclipes musicais no horário nobre da MTV americana e sempre conta com a presença dos maiores nomes da música mundial.

A poderosa divulgou com antecedência seu mais novo grande feito nas redes sociais, deixando os fãs na expectativa para o grande dia. No entanto, a apresentação da "Girl from Rio" não foi transmitida para os espectadores brasileiros que acompanhavam na MTV Brasil, gerando frustração e dúvidas entre os internautas.

Apesar da MTV brasileira fazer transmissão ao vivo com tradução simultânea do evento e até ter feito ampla divulgação da presença de Anitta no evento, sua apresentação não foi ao ar, pelo menos no Brasil.



Acontece que o VMA, como todo grande evento, é patrocinado por diversas marcas, que divulgam muito além dos seus produtos, patrocinando também performances de cantores, sendo uma dessas a de Anitta.

VMA 2021: a apresentação de Anitta foi uma estratégia de marketing?

A resposta é sim. A performance de Anitta foi patrocinada pelo Burguer King, tratando-se de uma ação de marketing e não de uma apresentação normal pelo VMA, mas que não anula o grande feito da brasileira e sua apresentação brilhante.

Logo, a MTV Brasil não recebeu patrocínios da rede de fast food por ser uma programação especial exibida durante os intervalos comerciais da MTV norte-americana, não podendo exibir em sua transmissão.

Anitta no VMA 2021: polêmica gerada por falta de clareza

Tanto os fãs quanto a imprensa foram pegos de surpresa com a ausência de Anitta na programação, surgindo até boatos de "propaganda enganosa" nas redes sociais. A verdade é que a cantora e a MTV Brasil não foram claras com a condição da apresentação da brasileira.

Essa "falta de comunicação" tem sido frequente para ações de marketing disfarçadas de notícia, porém, não foi o que aconteceu com a participação de Anitta no VMA.

Além da apresentação no VMA, Anitta ganhou o próprio sanduíche no Burguer King. As redes de lojas agora oferecem a edição limitada do "The Larissa Machado", um sanduíche vegano temático.

