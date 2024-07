Ceará será destaque em evento da ONU com pauta sobre energias renováveis e hidrôgenio

No evento, ocorrerá, também, reunião com a governadora do estado de Nova York, Kathy Hochul, e com o prefeito da cidade de Nova York, Eric Adams, que será focada em relações bilaterais e oportunidades de colaboração, com a possível troca de Memorandos e Entendimentos (MoUs) ou acordos.

No final do dia, haverá a apresentação sobre oportunidades de investimentos no Ceará em encontro com representantes de empresas de investimentos privados e líderes do setor de energia renovável.

Além disso, será realizada mesa redonda sobre potenciais parcerias e um período de networking.

Delegação do Governo do Ceará



A delegação do Governo do Estado conta com a participação do secretário do Desenvolvimento Econômico, Salmito Filho, do Fábio Feijó, presidente da Zona de Processamento de Exportação do Estado do Ceará (ZPE), do consultor de Energia da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), Jurandir Picanço, da secretária do Turismo do Ceará, Yrwana Albuquerque e do José Wally Mendonça Menezes, presidente do Conselho de Reitores das Universidades Cearenses.



