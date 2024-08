AO VIVO: Alckmin anuncia investimentos em polo automotivo no Ceará; veja

O secretário do Desenvolvimento Econômico (SDE), Salmito Filho , destacou que os projetos do Ceará não são isolados, mas conectados e articulados com estratégias de curto, médio e longo prazo, citando, ainda, o Complexo Industrial e Portuário do Pecém e a Zona de Processamento de Exportação ( ZPE ).

O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Geraldo Alckmin , está no Ceará para anunciar investimentos no segmento industrial, em agenda no Palácio da Abolição nesta sexta-feira, 9.

O presidente Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), Ricardo Cavalcante, pontuou que o mês de agosto tem sido especial, com a aprovação do Marco Legal do Hidrogênio Verde e, agora, com esse novo investimento, que significa o novo momento da indústria automobilística para o Ceará.

"Fico feliz porque tudo é verde, tudo novo. As coisas estão todas conectadas com o que o planeta mais discute que é a economia verde", disse Ricardo, comentando que 1,1 gigawatt foi implementado em projetos de energia eólica e solar no último um ano e meio no Estado.

O dirigente da Fiec citou, ainda, que a empresa ArcelorMittal também vai anunciar um investimento em breve, relacionado ao desenvolvimento sustentável, mas não deu mais detalhes.