ZPE Ceará completa 11 anos com 90 milhões de toneladas movimentadas

A Zona de Processamento e Exportação (ZPE) do Ceará completa, nesta sexta-feira, 30 de agosto, 11 anos de operação. Outro marco foi o crescimento 7,9% em comparação com igual período do ano passado, com 6.140.402 toneladas movimentadas de janeiro a julho deste ano. Desde o início de seu funcionamento, já foram movimentadas 90 milhões de toneladas.

Entre as principais cargas movimentadas, o minério de ferro ocupa o primeiro lugar com 2.791.313 toneladas, um crescimento de cerca de 20,3% em relação ao mesmo período de 2023. Em seguida, estão as placas de aço, que apresentaram um aumento de 7,5%, totalizando 1.684.005 toneladas. Outro crescimento registrado foi o de carvão mineral, com 1.535.928 toneladas, uma alta de 42% ante o mesmo período do ano anterior.

O resultado positivo demonstra o cenário promissor para o desenvolvimento e crescimento continuado, segundo Fábio Feijó, presidente da ZPE Ceará. "O Ceará conseguiu atrair uma siderúrgica mesmo sem ter reservas expressivas de minério de ferro, carvão mineral e mercado consumidor. Obtivemos sucesso na atração deste investimento e permanecemos alcançando resultados significativos porque temos uma ZPE integrada a um porto". Ainda, o presidente ressalta o projeto do hub de hidrogênio verde (H2V), que "chegará para mudar novamente a história do nosso Estado".

Fábio Pucci, secretário-executivo do Conselho Nacional das Zonas de Processamento de Exportação (CPZE), destaca a referência da ZPE Ceará no País. "Com um projeto grandioso, estruturante e totalmente integrado a um sólido plano estratégico de desenvolvimento do estado do Ceará, a ZPE tem entregado resultados consistentes para os principais pilares dessa política: orientação exportadora, promoção da difusão tecnológica e externalidades positivas para o desenvolvimento industrial, econômico e social da região e do País". O marco também é destacado por Hugo Figueirêdo, presidente do Complexo do Pecém, que enfatiza a importância do equipamento para o desenvolvimento econômico do Estado.