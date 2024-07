Eólica offshore pode gerar mais de 500 mil empregos no Brasil, diz estudo

Apesar do cenário otimista, a energia eólica offshore ainda enfrenta desafios no Brasil. Crédito: Tristan Stedman/Vestas

O Ministério de Minas e Energia (MME) divulgou um estudo indicando que a energia eólica offshore – gerada no mar – pode levar à formação de mais de 516 mil empregos no Brasil até 2050, considerando o cenário mais ambicioso. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado O valor agregado bruto seria de, no mínimo, R$ 900 bilhões para a economia nacional, com um potencial técnico superior aos 1.200 gigawatts (GW), o que equivaleria a quatro vezes a capacidade instalada atual do País. O documento considera, detalhadamente, três possíveis cenários para a eólica offshore no País: um cenário-base, um intermediário e um ambicioso. A expectativa é que 57 mil empregos sejam criados no contexto mais modesto e 175 mil no intermediário.

Grande parte do potencial eólico offshore está nas regiões Nordeste, Sudeste e Sul, segundo o levantamento intitulado "Cenários para o Desenvolvimento de Eólica Offshore no Brasil", realizado pelo Grupo Banco Mundial junto à Empresa de Pesquisa Energética (EPE). Apoio do MME O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirma que a pasta tem contribuído para o desenvolvimento do setor por meio do apoio e do debate em torno da construção de um arcabouço regulatório para atrair investimentos. “A geração de energia elétrica a partir da eólica offshore tem um grande potencial no Brasil. O relatório (...) apresenta-se como o principal estudo que as instituições poderão utilizar e aprofundará os debates do setor”, disse Silveira.

Este tipo de energia é considerado um elemento importante para apoiar outras fontes renováveis, incluindo a solar, a eólica onshore – em terra – e a biomassa, cuja integração "pode ser estratégica para que o Brasil consiga zerar as emissões líquidas de carbono até 2050", segundo o MME. Hidrogênio Verde Além disso, há o potencial em torno do hidrogênio verde (H2V), que necessita de outras fontes de energias limpas. A análise do estudo mostra que, para alcançar 5% da demanda global de H2V até 2050, é preciso cerca de 100 GW de novas energias renováveis. Demanda que a energia eólica offshore pode satisfazer de forma satisfatória em sua maioria, “especialmente se for instalada perto de centros designados para a produção de H2V”, afirma o documento, que cita o foco em grandes portos, como o Porto do Pecém, no Ceará. O arquivo apresenta, ainda, uma visão de longo prazo avaliativa sobre os possíveis desafios e benefícios que poderão surgir com o desenvolvimento do mercado, de acordo com o consultor técnico da EPE, Gustavo Ponte. “A análise aborda diversos aspectos importantes, complementando o roadmap (mapa organizacional) da EPE e fornecendo informações e perspectivas úteis tanto aos tomadores de decisão quanto aos desenvolvedores dos projetos”, detalha Gustavo.